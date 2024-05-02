（來源：新華社） 中評社北京5月2日電／據新華網報導，1日傍晚，在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣的“村超”球場內，伴隨一聲哨響，非洲利比裡亞社聯足球隊與遼寧東港草莓足球隊的友誼賽開踢，標誌著貴州“村超”迎來首場有非洲球隊參與的比賽。



以球為媒，聯動非洲。這是繼貴州“村超”作為一個民間足球賽事品牌在非洲的貝寧、南非等地傳播之後，其發源地榕江與非洲展開的近距離互動，也預示著未來兩地以球聯誼旅途的開啟。



首場非洲友誼賽



“精彩！加油！”當利比裡亞社聯足球隊在球場上配合默契、發動進攻的時候，場下的隊友和場外的觀眾也在為他們的精彩表現喝彩。



今年以來，不少球迷和遊客已經在這個球場見證了法國青年代表隊和貴州大學留學生足球隊的風采，但在看到這支非洲球隊打響“村超”首戰時，大家依然感到新鮮。



賽前，社聯足球隊一行21人就對本場比賽充滿期待。這支由利比裡亞駐華大使館官員帶領的球隊，平時常在一起踢球，有著十分默契的配合，他們希望奉獻一場精彩的比賽。



在中國待了8年的利比裡亞駐華大使館一等秘書摩西·巴克利首次來榕江。此前，他通過視頻觀看了“村超”的火爆場面。



“這裡的人們熱愛足球，火熱的賽事氛圍讓人印象深刻。”巴克利說，希望本場比賽能給球迷和遊客帶來歡樂。



比賽前一天，社聯足球隊參觀了縣城附近的大利侗寨，體驗了攔門酒、侗族大歌等民族文化活動，並與當地村民開展對歌互動。



“這是我第一次接觸侗族文化，感覺很特別。村裡人對我十分友好，我很感動！”年輕的在讀大學生戈德里奇·薩姆韋爾說，如果以後有機會，他還想再來榕江。

