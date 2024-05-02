一季度中國消費市場平穩增長

中評社香港5月2日電／國家統計局日前發佈的數據顯示，一季度，全國市場銷售保持平穩增長態勢，部分升級類商品需求持續釋放，服務消費較快增長。



新華社報導，市場規模持續擴大，縣鄉市場佔比穩步提升。一季度，中國社會消費品零售總額120327億元，同比增長4.7%。包含鎮區和鄉村地區的縣鄉消費品零售額同比增長5.3%，佔社會消費品零售總額的比重升至40.1%。



服務零售增長較快，出行文旅相關消費表現突出。一季度，服務零售額同比增長10.0%，高於同期商品零售額增速6.0個百分點。餐飲收入同比增長10.8%，全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次同比增長72.71%，票房收入同比增長116.87%。



線上消費保持兩位數增長，實體店舖經營平穩。一季度，實物商品網上零售額同比增長11.6%，增速比上年全年加快3.2個百分點。限額以上零售業實體店商品零售額同比增長3.3%；其中，便利店、專業店商品零售額分別增長5.2%和6.3%。



商品銷售穩定增長，升級類商品需求持續釋放。一季度，商品零售額同比增長4%。其中，限額以上單位體育娛樂用品類、通訊器材類零售額同比分別增長14.2%、13.2%。與居住相關的商品零售額增速加快或由負轉正，家用電器和音像器材類、家具類零售額分別增長5.8%、3%，增速比上年全年加快5.3、0.2個百分點；建築及裝潢材料類零售額增長2.4%，上年全年為下降7.8%。



國家統計局貿易外經統計司司長于建勛表示，下階段，要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，扎實推進消費品以舊換新釋放消費潛能，著力增強居民消費能力，不斷挖掘消費新增長點，推動消費市場持續回升向好。