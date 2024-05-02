張掖玉米制種基地在科技加持下迎來發展良機

中評社香港5月2日電／祁連山下，春光正濃，一輛輛裝有北斗導航系統的大型復式播種機在王新宏面前轟鳴駛過。王新宏看著面前熱鬧非凡的場景，談話間語氣充滿喜悅和憧憬。4月末，甘肅省張掖市國家級玉米制種基地上百萬畝的制種玉米春播全面結束。



新華社報導，五個墩村位於甘肅省張掖市甘州區沙井鎮。作為五個墩村村支部書記的王新宏期待著，6個月後在這方寬闊平坦的田地上，一粒粒金燦燦的玉米種子收穫、分選、烘乾，然後送往全國各地。



作為國家級玉米制種基地之一，張掖玉米制種面積常年穩定在100萬畝左右，年產種量4.5億公斤，供種量佔全國大田玉米用種量的50%以上。在祁連山下廣袤肥沃的綠洲灌溉農業區中，五個墩村正是一個憑藉制種玉米走上農田增產增效、農民增收這條“黃金大道”的典型村莊。



“我們村以前一直種的是小麥和黃豆，但是經濟效益常年上不去。”據王新宏介紹，自2000年開始，五個墩村在政府號召下開始全村種植制種玉米，首年每畝平均純收入就達到了1000元。



見到實打實的利益後，村民們種植制種玉米的熱情水漲船高，然而零散分佈、高高低低的耕地卻成為了進一步限制五個墩村現代農業發展的瓶頸。



王新宏指著村口一片500畝的寬闊耕地說：“這裡以前完全不是這個樣子，我們村耕地曾經非常分散，田埂高度、耕地大小都不一樣，每年春耕和收穫的時候，機械進不來，效率很低。”