美聯儲不加息表態對美股刺激有限

中評社香港5月2日電／美國聯邦儲備委員會1日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，並自6月起放緩資產負債表縮減速度。



這是美聯儲自去年9月以來連續第六次會議維持利率不變。美聯儲在當天發表的聲明中說，通貨膨脹率雖在過去一年有所緩解，但仍處於高位。近幾個月，美聯儲在實現2%通脹目標方面“缺乏進一步進展”。在對通脹率持續向2%的長期目標邁進抱有更大信心之前，美聯儲降低聯邦基金利率目標區間“是不合適的”。



新華社報導，由於通脹粘性或阻礙美聯儲短期內啟動降息，紐約股市三大股指當日早盤出現分化並維持窄幅盤整。午後，美聯儲主席鮑威爾在記者會上有關美聯儲不大可能轉而加息的表態一度刺激三大股指走高，但持續通脹壓力或導致美聯儲推後降息的預期轉而令市場承壓。投資者在消化鮑威爾的表態後選擇拋售，市場當日走出不足兩小時的“迷你”上漲行情。至收盤時，三大股指仍漲跌不一。



截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日上漲87.37點，收于37903.29點，漲幅為0.23%；標準普爾500種股票指數下跌17.30點，收于5018.39點，跌幅為0.34%；納斯達克綜合指數下跌52.34點，收于15605.48點，跌幅為0.33%。



整體來看，美國股市投資者當天已消化美聯儲釋放的信息，市場注意力開始轉向即將公佈的美國4月非農就業數據。



今年以來，持續通脹迫使市場不斷推遲對美聯儲開始降息時間點的預期。



美國銀行全球研究部首席美國經濟學家邁克爾·加彭帶領的研究團隊1日表示，鋻於通脹仍具粘性且下降速度放緩，預計美聯儲或在今年12月啟動降息。



摩根士丹利投資管理公司全球固定收益部門首席策略師吉姆·卡倫表示，市場預期美聯儲將在12月啟動降息，但也有不少人猜測降息或從7月開始。



卡倫分析，如果勞動力市場開始走弱，美聯儲可能會在更早的時間點開始降息。如果勞動力市場保持強勁，美聯儲或將維持利率不變直到12月。



值得注意的是，美聯儲當天宣佈自6月起放緩已持續兩年的縮表步伐，給市場形成一定支撐。有分析認為，美聯儲放緩縮表步伐或將減輕美國國債收益率上漲壓力。