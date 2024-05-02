以總理稱不會同意迫使其結束與哈戰爭的協議

中評社北京5月2日電／以色列總理辦公室5月1日發佈新聞通報說，總理內塔尼亞胡當天在耶路撒冷會見到訪的美國國務卿布林肯時指出，以色列不會同意“迫使其結束與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）戰爭”的協議。



新華社報導，布林肯在會見中表示，美國不支持以色列對拉法發動大規模地面進攻。通報援引布林肯的話說，“如果沒有保護當地民眾的計劃，那麼美國就反對以色列在拉法採取軍事行動”。內塔尼亞胡回應布林肯說，以軍在拉法的軍事行動“沒有先決條件”。



布林肯當天與以色列總統赫爾佐格舉行會面前，敦促以色列和哈馬斯達成停火協議。他說，哈馬斯將為未能達成停火協議負責。



去年10月以來，以軍在加沙地帶由北向南發動地面攻勢，戰火目前蔓延至拉法市。內塔尼亞胡已批准以軍在拉法開展地面行動，以軍近期加大對拉法的空襲。國際社會普遍反對以色列攻打拉法，擔憂以軍行動會使加沙地帶陷入更嚴重的人道主義危機。



據以色列媒體報導，埃及代表團4月26日與以方舉行會談，以方通過埃方向哈馬斯轉達以色列對停火協議的要求。29日，哈馬斯代表團抵達埃及。29日稍晚時候，埃及開羅新聞電視台援引埃及情報部門人士消息說，哈馬斯代表團已離開開羅，將帶著對停火談判的書面回應返回。以色列政府官員同一天證實，以方30日將派代表團前往埃及參加同巴勒斯坦方面停火的談判。

