哈馬斯高級官員：以軍進攻拉法將導致談判停止

中評社北京5月2日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員烏薩馬·哈姆丹5月1日對媒體表示，如果以色列進攻加沙地帶南部城市拉法，哈馬斯將停止與以色列的所有“非直接”談判。



新華社報導，哈姆丹說，以色列威脅進攻拉法是談判中的“敲詐”手段，哈馬斯的軍事力量有能力抵抗以色列對拉法的軍事行動。



以色列總理內塔尼亞胡曾多次表示，衹有“徹底消滅”哈馬斯在拉法的4個營，以色列才能實現其軍事行動三大目標，即“解救被扣押的以方人員”“消滅哈馬斯”以及“確保加沙地帶不再對以色列構成威脅”。內塔尼亞胡4月30日表示，無論以色列與哈馬斯是否達成協議，以軍都將攻打拉法。



以色列總理辦公室5月1日發佈新聞公報說，內塔尼亞胡當天在耶路撒冷會見到訪的美國國務卿布林肯。布林肯在會見中表示，“如果沒有保護當地民眾的計劃，美國反對以色列在拉法採取軍事行動”。



去年10月以來，以軍在加沙地帶由北向南發動地面攻勢，目前戰火已蔓延至拉法市。拉法聚集著從加沙地帶北部和中部逃難而來的100多萬巴勒斯坦人。內塔尼亞胡已批准以軍在拉法開展地面行動，以軍近期加大了對拉法的空襲。國際社會普遍反對以色列攻打拉法，擔憂以軍行動會使加沙地帶陷入更嚴重的人道主義危機。