古巴多地民眾集會要求美國解除封鎖

中評社香港5月2日電／古巴多地民眾5月1日舉行大型集會，慶祝“五一”國際勞動節，要求美國解除對古封鎖。



慶祝活動主場地設在位於首都哈瓦那的反帝廣場，對面是美國駐古巴大使館。古巴革命領導人勞爾·卡斯特羅與古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾出席活動。哈瓦那約20萬民眾聚集在反帝廣場。不少人揮舞古巴國旗，或舉著已故古巴革命領袖菲德爾·卡斯特羅、革命英雄切·格瓦拉的畫像和照片。



新華社報導，古巴工人中央工會總書記吉拉特在集會上發表演講說，古巴社會經濟發展目前面臨複雜嚴峻的形勢，美國對古巴強化極限施壓政策是主要原因之一。他呼籲努力鞏固國有企業，從而加大商品和服務供應並穩定國內物價。



據古巴媒體報導，來自58個國家的約1100名工會組織和社會團體代表參加現場活動，與古巴民眾一同要求美國將古巴移除出“支恐國家”名單。此外，聖斯皮裡圖斯省、比亞克拉拉省、謝戈德阿維拉省等多地當天也舉行集會，要求美國解除對古封鎖。



1959年古巴革命後，美國政府對古巴採取敵視政策。1962年，美國對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。2021年1月，美國以“古巴為恐怖分子提供庇護、干涉委內瑞拉和地區事務”等為由將古巴列入“支持恐怖主義國家”名單。過去30多年，聯合國大會一直呼籲美國結束自1962年以來對古巴實施的經濟封鎖。