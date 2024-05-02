“中國天眼”揭示球狀星團脈衝星演化新路徑

中評社北京5月2日電／中國科學家通過發展基於快速折疊算法的搜索方案，系統分析了“中國天眼”FAST公開觀測數據，在球狀星團M15中發現了兩顆長周期脈衝星，揭示球狀星團脈衝星演化新路徑。該論文日前發表于《中國科學：物理學 力學 天文學》。



新華社報導，據介紹，球狀星團是一種受自引力束縛的高密度恆星集群，其演化年齡一般超過百億年，是宇宙中最古老的天體系統之一。球狀星團中的恆星經過數十億年的演化，存在著大量脈衝星，通過瞭解其性質，可獲取球狀星團的動力學演化過程、星族合成路徑等信息。目前在銀河系內41個球狀星團中已發現的317顆脈衝星中，大多是自轉周期在數十毫秒範圍內的毫秒脈衝星，其中179顆處於雙星系統。



之江實驗室天文計算研究中心周登科博士、國家天文台王培副研究員等人在球狀星團M15中發現了兩顆長周期脈衝星，分別是自轉周期約為1.9秒的M15K和自轉周期約為3.9秒的M15L，其中M15L是目前球狀星團中已知自轉周期最長的脈衝星。



基於觀測數據，研究團隊進一步研究認為，M15K和M15L在早期可能處於雙星系統中，並經歷了短暫的吸積過程，隨後就與其他天體相遇並被破壞了雙星系統，從而導致失去伴星後的脈衝星逐漸演化成了長周期脈衝星。



論文通訊作者、“中國天眼”FAST首席科學家李菂說：“這一發現揭示了球狀星團脈衝星的一種新的演化路徑。FAST正在系統性地改變我們對於球狀星團脈衝星的認識。”



論文的第一作者周登科博士表示，射電天文領域數據量巨大，處理起來非常耗時。本次研究利用智能計算技術，顯著提高脈衝星的搜尋與證認速度，讓研究人員將更多精力投入到理解數據背後的物理圖像中，大大提高了科研效率。



中國科學院院士、中國科學院雲南天文台研究員韓佔文表示，由該成果可期望更多類似發現，我們最終有望填補球狀星團中脈衝星族群的空白，這對於理解球狀星團中脈衝星形成過程和相互作用至關重要。