快評：傅崐萁促綠改稱對岸為大陸　撥亂反正

中評社快評／台灣“立法院內政委員會”1日討論臨時提案內容，國民黨黨團總召傅崐萁要求，民進黨所提臨時提案中有“中國”的詞彙要改成“大陸”，“立法院”任何決議不能牴觸“憲法”。最後民進黨“立委”蘇巧慧等同意將“中國”字眼改成“大陸”，“我國”字眼改為“台灣”。



傅崐萁帶頭修正“立法院”提案內容中有關對對岸的叫法，其意義不只在該項提案本身，不只在不牴觸“憲法”，這是撥亂反正，是破除“兩國論”迷障的重要一步。多年來，在民進黨當局及其他一些人的嘴裡，開口閉口都稱“中國”，不稱“大陸”，有意無意間夾帶販售“一邊一國”論，影響極壞。



將對岸稱為“中國”或“大陸”，其中牽涉“台獨”反“台獨”的較量。2011年2月，馬英九曾向美國媒體解釋為何稱對岸為“中國大陸”。馬英九說，政府在公文當中，稱呼對岸應為“中國大陸”、“大陸”或者“大陸地區”，而不是稱為“中國”。因為我們的“憲法”對中國大陸的定位就是“大陸地區”，所以身為政府的官員，在製作公文書的時候當然必須要依法行政。



此外，馬英九主政時還曾有過短暫的“課綱微調”，包括把“中國”改回“中國大陸”、在慰安婦前面加“被迫”、把“日治”改成“日據”等。2016年4月，掌控“立法院”的民進黨強行撤銷“課綱微調”、數年後更推出2019年版“台獨課綱”，大幅删減中國歷史和古文，並將中國史納入了“東亞史”框架，等等，遺害下一代。



傅崐萁昨天帶頭修正“立法院”一項臨時提案內容中有關對對岸的叫法，還只是一場小勝，很難期望民進黨當局會在台灣官方文書中改稱對岸為“大陸”。台灣需要撥亂反正，傅崐萁及國民黨還有硬打要打。