“三鏈同構”促振興——新疆雙河樣本觀察

2024年4月12日，新疆生產建設兵團雙河市的一家公司裡，工作人員在裝運棉籽。（圖源：新華網） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，在田間地頭，棉花、玉米春耕春播一派繁忙；在現代化養殖場，機器打料、工人投喂作業有條不紊；在棉籽蛋白加工廠、壓片玉米加工廠，各條生產線緊張運轉……春回大地，新疆生產建設兵團雙河市（以下簡稱“雙河市”）農業產業生機勃勃。



近年來，雙河市大力推動提升基礎農產品產量、質量，同時積極招商引資興辦各類農副產品加工實體，延長農業產業鏈，提升農副產品附加值，再在此基礎上將“小品種”打造成帶動職工群眾增收的大產業、大品牌，推動農業全產業鏈提檔升級。通過聚焦農業生產供應鏈、精深加工鏈、品牌價值鏈“三鏈同構”，以產業振興帶動實現鄉村振興。



該市採取高標準農田建設、高產優良品種推廣、高產田創建、強化水肥運籌等一系列措施，促進糧食產能提升，優化棉花生產布局和品種結構，糧棉等主要作物實現產量、質量雙增。



為提升植棉收益，雙河市積極布局延長棉花產業鏈，除棉紡等相關產業外，還投資建設了具有棉籽精深加工能力的生產線。記者日前在一家棉籽精深加工企業的生產車間看到，褪去絨衣的棉籽經過多條生產線加工處理，“搖身一變”成為脫酚棉籽油、脫酚棉籽蛋白、棉短絨等產品。



“我們日處理棉籽能達到600噸左右，生產250噸左右的棉籽蛋白。”該企業車間負責人海剛告訴記者，脫酚棉籽蛋白市場價每噸在4400元左右，可作為魚類飼料，廣泛用於水產養殖。



“機械采收後，棉杆可以粉碎還田成為肥料，現在棉籽精深加工技術也日益成熟，棉花真正實現了‘吃幹榨淨’。”海剛說。引入棉籽精深加工生產線後，雙河市的棉花生產附加值得到有效提升。

