勞動奏響一體化之歌　長三角軌交建設趕工忙

滬蘇嘉城際鐵路上海示範區線水鄉客廳站施工現場。（受訪者供圖） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，5月的長三角，氣候宜人，正是工程建設好時節。記者在滬蘇浙交界的長三角生態綠色一體化發展示範區走訪看到，作為區域發展“大動脈”的多條軌道交通正在熱火朝天建設中。勞動者們的汗水呼應著藍天、白雲和微風，為區域一體化發展描繪出生動畫卷。



在滬蘇嘉城際鐵路上海示範區線水鄉客廳站施工現場，高達70多米的吊機惹人注目，兩台超百噸的履帶吊成功吊起重達80噸的地連墻鋼筋籠，“鋼鐵巨網”在空中實現“回直”並順利吊裝入位……“五一”期間，水鄉客廳站建設“不打烊”，近200名建設者正在有序開展立柱樁、三軸攪拌樁槽壁加固和地連墻等多道工序、多項工作，為基坑開挖搶抓施工黃金期。



水鄉客廳站是上海城市軌道交通領域單體最長的地下車站之一，周邊地下管線、地面建（構）築物及地質水文條件複雜。對於車站建設來說，在設計源頭確保深基坑開挖安全是關鍵一步。上海示範區線勘察設計單位中鐵上海院該項目車站結構專業負責人楊東偉介紹，水鄉客廳站是超大超深超複雜基坑，站中心處基坑寬度是常規車站的2.5倍，一個標準的足球場面積約7140平方米，水鄉客廳站的基坑開挖面積接近6個足球場大小。



據悉，滬蘇嘉城際鐵路是長三角地區首條跨兩省一市的快速通勤鐵路。未來上海示範區線、江蘇的水鄉旅遊線、浙江的嘉善至西塘線將在水鄉客廳站實現互聯互通和跨線運營。該線還將實現交通出行“同城化”待遇，居民可隨到隨乘、一票“通達”。



水鄉客廳站向東南駕車約20公里，就到了長三角另一條“大動脈”滬蘇湖鐵路練塘站的建設現場。



“五一”期間，由中鐵建工集團承建的滬蘇湖鐵路站房V標項目練塘站現場，200多名建設者幹勁十足，6輛近30米高的曲臂車揮舞著車臂，有序進行主龍骨立柱安裝；多台12米高的剪刀車來回穿梭，次龍骨橫梁精準入位；加工區域工人在進行預安裝材料的準備工作。目前，練塘站橋下站房和線側站房主體結構施工完成，站房已全面進入裝飾裝修階段，正在進行砌體結構施工等。

