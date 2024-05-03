中匈共建“一帶一路”年會達成多項成果

5月2日，新華通訊社社長傅華在匈牙利布達佩斯出席中匈共建“一帶一路”務實合作主題年會並致辭。（來源：新華網） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，中匈共建“一帶一路”務實合作主題年會2日在布達佩斯舉行。中匈兩國政府官員，商會和企業界代表以及兩國主流媒體、智庫負責人等約200人，圍繞“引領中國－中東歐合作方向 共享發展機遇”的主題深入交流，達成多項務實合作成果，為中匈共建“一帶一路”合作注入新的活力。



新華通訊社社長傅華在致辭中表示，今年是中匈建交75周年，建交以來兩國政治互信和傳統友誼持續鞏固，各領域務實合作成果豐碩。新華社始終致力於為中匈共建“一帶一路”凝心聚力、添磚加瓦。舉辦此次主題年會，就是為了進一步落實兩國領導人共識，推動中匈不同層級、不同領域務實合作，以更多創新成果為中匈共建“一帶一路”作出新的、更大貢獻。



傅華說，新華社將繼續深入報導中匈兩國高層交往，全方位、多角度、立體化展現兩國高質量共建“一帶一路”重大成果，加強同匈牙利智庫的溝通交流，充分利用並不斷優化世界媒體峰會、“一帶一路”經濟信息共享網絡等平台機制，推出更多務實成果，為中匈開展多領域合作搭建橋梁，更好推動共建“一帶一路”倡議同匈牙利“向東開放”戰略深度對接。



匈牙利國家經濟部部長納吉·馬頓說，匈中共建“一帶一路”取得了豐碩成果，匈塞鐵路就是這一合作的重要體現。匈牙利視中國經濟發展為重要機遇，中國銀行、寧德時代、比亞迪等中國企業在匈牙利投資興業，帶動了相關產業的發展。匈方願繼續同中國加強基礎設施建設、高新技術等領域的互利合作，並發揮自身優勢，做連通中國與歐洲的紐帶。



中國國際交流協會副會長劉洪才說，中匈各界要落實好兩國領導人重要共識，深入推進人文交流和文明互鑒，打造更多面向未來的合作動能，充分發揮兩國各層次合作平台的特色優勢，為應對全球性挑戰發揮建設性作用。希望兩國各界人士積極唱響友好與合作的主旋律，推動中匈關係再創新輝煌。

