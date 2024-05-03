“遇鑒中國”中華文化主題展亮相巴黎

5月1日，在法國巴黎國際博覽會上，人們在“遇鑒中國”中華文化主題展上參觀。（圖源：新華社） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，當地時間5月1日，中國外文局聯合12家中央和地方宣傳文化機構參展2024年法國巴黎國際博覽會，共同舉辦“遇鑒中國”中華文化主題展。展覽以文化展品、文藝展演、文創展售、文娛體驗相結合的形式，展現中華民族的悠久歷史、中華文化的獨特魅力與中華文明的現代成就。



本次展覽以“從文化經典到美好生活”為年度主題，設置中華文明展區、中心活動區、北京文化展區、特色文化展區四部分，系統性展現中原文化、和合文化、黃河文化、長江文化、大灣區文化、少數民族文化等文化標識。展出內容涵蓋主題圖書、青銅器和瓷器、工藝美術作品、文創產品等約600種、2000件特色展品。據主辦方介紹，今年是中國外文局第二次受邀參加巴黎國際博覽會，中國主題館面積較去年增加一倍。



法國參議員菲利普·福利奧在展覽現場表示，法中兩國都擁有深厚的歷史積澱，文化是兩國民間交往的重要基礎。這場主題展將為法中關係的發展“添磚加瓦”。



在展覽開幕式上，中國外文局局長杜占元表示，今年是中法建交60周年，也是中法文化旅遊年。人文交流與合作在兩國交往歷程中扮演著不可替代的角色。希望法國和其他國家的民眾通過巴黎國際博覽會這個平台增進對中國文化的瞭解和喜愛。



展覽期間，主辦方還將配套舉辦“北京主題日”“國博主題日”“山東主題日”等專題推介活動，以及“北京遇鑒巴黎”雙城故事對話會、促進文明交流互鑒中法對話會、促進中歐貿易文化交流合作機制成立儀式、巴黎和合文化交流會等系列活動。



法國巴黎國際博覽會創辦於1904年，是世界上歷史悠久、規模最大、享有盛譽的綜合性展會之一。今年，巴黎國際博覽會於5月1日至12日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦。