重慶：“游得舒心”助力網紅城市節日旅遊旺

“五一”假期，重慶解放碑商圈游人如織。（來源：新華社） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，“五一”假期首日，隨著夜幕降臨，重慶洪崖洞層層叠叠的燈帶準時亮起，千厮門大橋上等候多時的遊客不約而同發出贊嘆聲。往日車流不息的跨江大橋變身橫跨嘉陵江的“觀景台”，站在這裡，可以一覽洪崖洞的美景。



這個假期，“網紅”城市重慶再次迎來大批遊客。假期首日，重慶火車站累計發送旅客30.8萬人次，同比增長32%，創歷史新高。



“遊客湧來，最大的壓力就是保障遊客安全。”渝中區是熱門景點聚集地，渝中區城管局相關負責人表示，面對大量遊客，地下管網、市政設施、橋梁安全能否得到保障，城市管理如何將乾淨、整潔、有序提高到更高標準，都考驗著城市治理智慧和服務水平。



“大橋變觀景台”只是重慶人性化服務助力提升文旅體驗的一個縮影。



為更好服務遊客，4月29日開始每日17時至24時，交通管理部門將對渝中區解放碑商圈、洪崖洞景區等熱門景點周邊道路分時段、分路段實施交通管制，並對外圍道路實施改道分流，確保區域交通運行良好。



走進重慶北站，可以發現，進站口、候車廳、檢票口、站台、出站口等關鍵區域多了不少青年志願者，通過在客流聚集區域進行疏導、做好重點旅客幫扶，讓遊客走得通暢。



解決了“行”的問題，更要讓遊客玩得舒心、買得放心。



近年來，重慶按照特色化、個性化、去景區化等目標，升級都市旅遊產品，補齊產品和服務短板。

