世園會上，川派盆景展現中國意蘊

2024年成都世界園藝博覽會溫江分會場盆景藝術館中展出的川派盆景。（溫江區融媒體中心供圖） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，遒勁的羅漢鬆立於大門，配合青瓦白墻，營造迎八方賓客的意境；館中造型各異的精品盆景錯落有致，於方寸之間見天地……走進位於2024年成都世界園藝博覽會溫江分會場的盆景藝術館，仿佛走進一幅展開的國畫之中。“五一”假期，游覽成都世園會成為旅遊新熱門，而作為四川園藝的代表，川派盆景成為世園會上的一處亮眼風景。



川派盆景是中國五大盆景流派之一，在歷經千年的傳承中，逐漸形成了模山範水、樸質厚重、雄秀清幽、淡泊飄逸的藝術風格。溫江分會場坐落於川派盆景發源地之一的成都市溫江區，作為溫江分會場的特色主題，盆景藝術館集中展示了數以千計的全國各派盆景精品和奇石異木，展陳了川派盆景發展演變、技藝技法、名家名作。



“來到園中，可以看到樹樁盆景和山水盆景兩大特色川派盆景。” 四川省非物質文化遺產傳承人、國家級川派盆景大師胡世勛說，樹樁盆景採用“十大身法”“三式五型”匠心重構了植物“虬曲多姿、盤根錯節、懸根露爪”的新特造型，山水盆景則模擬自然，凸顯了山水“高、懸、陡、深、奇、雄、幽、秀”的詩意特徵。



“我們做盆景就是不斷在實踐中去挑戰自我，不斷在傳承中突破創新。”胡世勛說，傳統川派盆景縮地千里、縮龍成寸，是千年來四川人對閑適、豁達、自然、樸實生活追求的精神寄托，而現在他在嘗試將盆景做大，“希望能把川派盆景做到城市公園、景區景觀等場景中，賦予盆景新概念。”



“80後”川派盆景從業者陳宏宇則把創新作為自己的“標簽”。“7年來，我們立足川派盆景艱苦創業，今年以來，團隊線上銷售額已突破百萬元。”作為川派盆景新一代，陳宏宇不僅見證了川派盆景的發展，也參與了世園會溫江分會場的籌辦。



溫江區農業農村局產業發展科科長李貴清介紹，截至2023年，溫江具備園林綠化施工資質企業超50家，花木從業人員近10萬人。