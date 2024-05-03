加強類案分析　深化以案促改促治

浙江省金華市紀委監委深入開展招投標領域專項整治，在梳理典型案例的基礎上，深入檢視問題、查找原因，精準發力推動以案促改促治。圖為該市紀委監委組織開展招投標領域類案分析研討。（圖源：中紀委） 中評社北京5月3日電／據中央紀委國家監委消息，二十屆中央紀委三次全會強調，常態化做好查辦案件“後半篇文章”，做到既善於發現問題又善於推動解決問題。實踐中，如何做好個案剖析，加強類案分析，深化以案促改、以案促治，透過“樹木”看“森林”，努力實現從個案清除、重點懲治向系統整治、全域治理提升拓展？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



肖開斌 湖南省郴州市委常委，市紀委書記、監委主任



嚴冀鋼 湖北省荊州市委常委，市紀委書記、監委主任



王穀 江西省宜春市委常委，市紀委書記、監委代主任



由表及裡、抽絲剝繭，找准制度建設薄弱點、權力運行風險點、監督管理空白點



記者：請結合具體案例談談，在常態化做好查辦案件“後半篇文章”過程中，如何著力發現和糾治深層次問題，推動有效治理？



肖開斌：在開展以案促改、以案促治工作中，我們通過類案分析發現，一些領導幹部存在利用定政策、作決策、審批監管等關鍵權力為親友牟利的問題，比如，安仁縣原縣長李建軍為幫助其兄牟利，背後操控幫助關聯人羅某承攬工程項目；北湖區委原書記蔣利民利用職權為其親友承攬工程違規獲利；嘉禾縣委原書記郭薪主導的“工程項目聯合體”在嘉禾縣大肆承攬工程。此外，我們對2018年以來查辦的相關案件進行分析，發現領導幹部利用職權和影響力為親友牟利涵蓋方方面面，工程招投標、政府採購等方面尤為突出。為此，我們協助市委在全市開展領導幹部利用職權或影響力為親友牟利專項整治，推動出台《關於防治利用領導幹部名義“打牌子”“提籃子”的十條措施》，督促職能部門緊盯重點領域、關鍵人員、重要環節開展治理。比如，推動數字監管，實行招投標全流程電子化，實施遠程異地評標和“不見面”開評標，全面推進標後履約人臉識別系統建設，並以郴州“城市大腦”為依托，開展大數據分析比對，對審批監管、政務服務、公共資源交易等平台進行監督，斬斷“打牌子”“提籃子”背後濫用權力的黑手。

