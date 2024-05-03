全過程監督護航中關村論壇供電安全

（圖源：北京市人民政府） 中評社北京5月3日電／據中央紀委國家監委消息，4月25日至29日，2024中關村論壇年會在北京市海淀區舉辦。國家電網北京海淀供電公司紀委全過程跟進監督，推動公司扎實做好供電保障服務工作，護航中關村論壇順利進行。



記者瞭解到，在中關村論壇年會籌辦期間，國網北京海淀供電公司紀委根據海淀區紀委監委下發的監督工作方案，明確監督重點、逐項分解動作，聚焦電力保障措施、設備隱患排查、應急預案等重點工作，全程緊盯中關村論壇保障工作進度，加強對場館及周邊電力建設及改造工程的規劃、設計、施工、送電等多個環節監督，確保工程質量和用電安全。同時，發揮公司監督服務保障體系優勢，協同各部門積極行動、全面籌備，監督範圍覆蓋供電保障工作的各個環節，確保保電工作完備部署、措施精準落實、工作嚴格執行，實現上下貫通“一盤棋”。



論壇年會舉辦期間，國網北京海淀供電公司紀委圍繞公司保電目標，緊盯重點任務，聚焦關鍵環節，協同各專業建立保電工作聯動機制，進駐指揮中心值班全程督導，並用好列席會議、現場檢查、日常提示等方法，實時掌握保電工作開展情況，通過一線抵近、全面融入，提高監督針對性有效性，確保各項供電保障工作落實到位，護航電網安全穩定運行。