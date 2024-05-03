離和平憲法漸遠　日本如何面對憲法紀念日

2023年11月23日，在日本沖繩縣，民眾舉行大型反戰和平集會，強烈反對日本政府和美軍將沖繩打造成軍事要塞的企圖。（圖源：新華網） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，5月3日是日本憲法紀念日。這個紀念日紀念的憲法，是日本1947年實施的戰後和平憲法。然而，如今的日本，千方百計突破和平憲法約束，持續大幅增加防衛預算，不斷發展進攻性軍事力量，在背離和平憲法的危險道路上越走越遠。



“憲法第九條已死！”



1947年施行的日本憲法因其第九條規定日本永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段，而被稱為“和平憲法”。第九條也被認為是制約日本軍力發展的關鍵。



長期致力於維護和平憲法的日本前內閣法制局長官阪田雅裕說，第九條規定“日本不保持陸海空軍及其他戰爭力量”，也就是說，日本擁有的是自衛隊，而非軍隊。支撐“自衛”概念的支柱有兩個：一是“自”，即日本的自衛隊只能保護本國，不能到海外行使武力；另一個是“衛”，即“專守防衛”，其要義是自衛隊不得擁有攻擊性武器，不得具備可以直接攻擊他國領土、領海和領空的能力。



然而，二戰結束以來，日本右翼從未放棄“政治大國夢”和“軍事大國夢”，日本自民黨長期以來尋求擺脫第九條制約，通過小步推進方式不斷突破相關限制。阪田指出，2015年安倍晉三政府強行解禁集體自衛權，令日本憲法對自衛隊施加的活動範圍限制消失，自衛隊由此可以赴“日本國周邊的公海和公空”行使所謂自衛權，實際上推倒了支撐憲法第九條的第一大支柱。



2022年底，岸田文雄政府強行通過新版《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》和《防衛力量整備計劃》三份安保政策文件，謀求獲得“對敵基地攻擊能力”、突破和平憲法約束和“專守防衛”承諾，標誌著戰後日本安保政策的重大轉變。對此，阪田表示，“對敵基地攻擊能力”徹底違背了日本憲法關於自衛隊不得擁有攻擊性武器的約束，也就是說支撐憲法第九條的第二大支柱也徹底倒塌。“憲法第九條已死！”

