新研究發現日本人祖先或有“三方起源”

（圖源：愛奇藝視頻截圖） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，日本理化學研究所等機構的研究團隊通過大規模分析日本人全基因組測序數據，為日本人祖先有三支的“三方起源模型”提供了證據，而不是迄今被廣泛接受的“二元結構模型”。



日本理化學研究所日前發布新聞公報說，關於日本人的起源迄今被廣泛接受的是“二元結構模型”，即繩文時代（新石器時代）居住在日本列島的土著和彌生時代（約公元前3世紀中期至公元3世紀中期）從亞洲大陸渡海到日本列島的稻作移民混血，形成了現代日本人。



而近些年通過研究日本各地出土的人骨，一些研究人員提出了“三方起源模型”，即繩文人、起源於東北亞並在彌生時代渡海到日本的群體、以及起源於東亞並在古墳時代（多指公元3世紀中期至7世紀末的時期）渡海到日本的群體，三個群體混血形成了現代日本人。但由於古人骨基因組樣本數非常有限，證明“三方起源模型”還需要更多的支持。



公報說，新研究基於大規模的現代日本人基因組信息等，為“三方起源模型”提供了新證據。在這項研究中，來自該機構和東京大學的研究人員分析了日本全國7個地區3250多人的全基因組測序數據，發現日本人是由三支祖先混血而來的，分別是繩文系、關西系和日本東北系。研究團隊又使用中國、韓國、日本發布的古人基因組數據，調查關西地區和日本東北地區之間遺傳親緣性的差異。他們發現，關西人和新石器時代中晚期的黃河及其上游地區古代中國人明顯關係密切。相比之下，日本東北地區的個體與繩文人之間遺傳親緣性明顯要高。



相關研究論文近期已發表於美國《科學進展》雜誌上。