美眾議院通過法案　擴大反猶主義界定範圍

這是4月23日在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖源：新華網） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，美國多地高校反戰抗議持續並引發暴力事件之際，美國國會眾議院5月1日通過法案，擴大“反猶主義”的界定範圍。



該法案主張將國際大屠殺紀念聯盟對反猶主義的定義編入美國《民權法》關於反歧視的章節。眾議院當天以320票贊成、91票反對的表決結果通過該法案，下一步將交由參議院審議。按美聯社說法，眾議院版本的法案在參議院獲得通過的前景不明；一旦在參議院過關並由總統簽署立法，美國法律對“反猶主義”的界定範圍將被擴大，將“攻擊以色列國”行為也包括在內。



這一法案在美國國內引發爭議。支持者表示，它為美國教育部提供一個亟需的框架，用於監管和調查持續增多的針對猶太裔學生的事件。反對這一法案的眾議員傑裡·納德勒認為法案管轄“過度”，“批評以色列的言論本身並不構成違法的歧視”。



去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，美國民間出現支持巴勒斯坦和支持以色列的不同聲音，且交鋒日益激烈，一些抨擊以色列的言行被貼上“反猶”標簽。隨著以方在加沙地帶軍事行動造成大量人員傷亡和嚴重人道主義災難，美國多地高校爆發反戰抗議，抗議者不時與警方發生衝突，已有1000多人被逮捕。



5月1日，加利福尼亞大學洛杉磯分校的反戰抗議引發暴力事件。一些支持以色列的人攻擊抗議者，雙方爆發衝突，警方介入。據美聯社報導，15人在衝突中受傷。一名旁觀的學生說：“我從未見過這種情形，從未見過大家變得如此情緒激動。”



同日，在威斯康星大學麥迪遜分校，警方驅散抗議者時雙方發生衝突。4名警察受傷，超過30人被逮捕，其中4人被指控毆打執法人員。