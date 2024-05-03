批“種族屠殺”　哥倫比亞與以色列斷交

2022年8月7日，在哥倫比亞首都波哥大，佩特羅宣誓就任哥倫比亞總統。新華社發 中評社北京5月3日電／據新華社報導，哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅5月1日宣布哥方2日起與以色列斷絕外交關係，稱以總理本雅明·內塔尼亞胡在加沙地帶施行的軍事行動為“種族屠殺”。



“明天，（哥方）將斷絕與以色列的外交關係……因為對方有個實施‘種族屠殺’的總理。”佩特羅在哥首都波哥大紀念國際勞動節的集會上說，世界不能接受“對一個民族的滅絕行動”。



以色列外交部長伊斯雷爾·卡茨在社交媒體上稱佩特羅的講話為“充滿仇恨”，相當於“獎賞哈馬斯”。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）去年10月7日對以色列境內目標發起突襲，以方稱襲擊造成1170多人死亡。以軍隨即對加沙地帶哈馬斯目標發起大規模軍事打擊。



據巴勒斯坦衛生部門數據，以軍在加沙地帶的軍事行動現已造成超過3.4萬人死亡，其中多數為婦女兒童；另有7萬多人受傷，上百萬人流離失所。



佩特羅一直嚴厲批評以方在加沙地帶的軍事行動。



去年10月底，以色列政府宣布暫停對哥倫比亞出口防務裝備，以抗議佩特羅批評以方的言論，並召見哥倫比亞駐以大使。哥方隨即宣布召回哥駐以大使。



今年2月，哈馬斯指責以軍向領取援助物資的加沙地帶平民開槍並致使數百人傷亡，佩特羅隨後下令本國軍隊停止採購以色列製造的武器。



哥倫比亞軍隊長期使用以色列製造的戰機等武器，用於打擊販毒集團和反政府武裝。兩國還在2020年簽署了自由貿易協議。

