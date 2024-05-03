法國外長突訪埃及討論加沙停火和“放人”

（圖源：新華網） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，消息人士5月1日說，法國外交部長斯特凡納·塞茹爾內當天抵達埃及首都開羅，將與埃及外長薩邁赫·舒凱裡討論巴勒斯坦加沙地帶停火談判和釋放被扣押人員事宜。



多名不願公開姓名的消息人士和法國外交官告訴路透社，塞茹爾內的埃及之行並非提前安排，而是計劃之外。他造訪埃及前，先後訪問了黎巴嫩、沙特阿拉伯和以色列。



塞茹爾內4月30日在耶路撒冷會見了以色列總理本雅明·內塔尼亞胡。塞茹爾內接受媒體採訪時說，巴以雙方“有一些（談判）勢頭”，但這僅僅是朝實現長久停火邁出的“第一步”。



消息人士說，塞茹爾內將於5月1日中午會見埃及外長舒凱裡，討論解救被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）扣押的3名法國公民以及人道主義合作事宜。



目前仍有大約130人被哈馬斯和其他巴勒斯坦武裝組織扣押在加沙地帶，其中多人持雙重國籍，包括3名法國公民。



知情官員說，這3名法國公民不是以色列軍方人士，有望出現在停火協議草案的“放人”名單上。塞茹爾內此行的主要目的之一就是爭取這3人獲釋。另外，如果巴以達成停火協議，法國有意在以色列和黎巴嫩真主黨之間進行斡旋，以緩解黎以邊境衝突。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，黎巴嫩真主黨聲援哈馬斯，多次向以色列境內發射火箭彈和炮彈，以軍則還以空襲和炮擊，黎以邊境局勢驟然緊張。



按美聯社說法，數月來，黎以衝突已造成黎方350多人死亡，其中大多數是黎巴嫩真主黨及其盟友成員，還包括50多名平民。以方至少10名平民和12名士兵死亡。黎以邊境兩側各有數萬人流離失所。