匈經濟部長：共建“一帶一路”具有全球意義

4月18日，在匈牙利布達佩斯，匈牙利國家經濟部部長納吉·馬頓接受新華社記者專訪。新華社發 中評社北京5月3日電／據新華社報導，匈牙利國家經濟部部長納吉·馬頓日前接受新華社記者專訪時表示，匈中兩國始終相互尊重、平等相待，保持著良好傳統友誼，政治上相互信任，經貿和人文等領域合作成果豐碩，匈方願積極推動兩國全面戰略夥伴關係不斷取得新發展。



納吉表示，在習近平主席的帶領下，中國正穩步推進經濟高質量發展。習近平主席即將對匈牙利進行國事訪問，此訪意義重大。



納吉說，近年來匈中雙邊貿易顯著增長，兩國在金融領域的合作也取得長足進展。中國銀行在匈牙利已有21年歷史並將布達佩斯作為其中東歐總部所在地，多家中國金融機構也在匈牙利設立或即將設立分行或代表處。



匈牙利是首個同中國簽署共建“一帶一路”政府間合作文件的歐洲國家。近年來，共建“一帶一路”倡議與匈牙利“向東開放”戰略對接更加緊密，推動匈中兩國貿易、投資、金融等領域務實合作不斷提質升級。



納吉表示，共建“一帶一路”倡議具有全球意義，為參與國家加強經貿往來和合作注入了活力。他說，匈牙利是共建“一帶一路”倡議的積極參與者，這一倡議框架下的標誌性項目匈塞鐵路不僅惠及匈牙利和塞爾維亞，也將促進整個地區的經濟發展。



納吉說，在新能源、通信及人工智能領域，兩國合作潛力巨大。他說，比亞迪塞格德工廠、寧德時代德布勒森工廠等一大批合作項目進展順利，為當地創造更多就業機會，並幫助匈牙利吸納更多新技術，推動產業和地區經濟不斷發展。



他說，匈牙利對電動汽車在歐洲的普及推廣十分感興趣。今年下半年匈牙利將擔任歐盟輪值主席國，期待屆時進一步推動這一進程，這符合匈牙利和整個歐洲的利益。

