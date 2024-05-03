新能源城巴體驗日　周日任搭20A彌敦道線

圖：城巴周日舉行“＃MissionZero免費乘車日”，讓市民免費乘搭20A彌敦道線的新能源巴士。（圖源：大公報） 中評社北京5月3日電／據大公報報導，為了提高大眾對新能源巴士的認識以及展示對零排放轉型的決心，城巴公布將5月5日（星期日）定為“＃MissionZero免費乘車日”，首次安排雙層氫能巴士及雙層電能巴士行駛同一路線，讓市民免費在20A彌敦道線享受“零排放”的出行體驗。



城巴表示，首輛氫能巴士年初啟航成功行駛20號及22M號線，20A已接著投入服務，希望借著“＃MissionZero免費乘車日”推動社會關注新能源公共交通，同時也是城巴籌備油、電及氫巴並行測試的重要一環。城巴正按照氫能源跨部門工作小組的“原則上同意”，積極推進並行測試計劃，並將增購各5輛量產型電能及氫能巴士，安排電能及氫能巴士與現有的柴油巴士一同行駛在不同特性的路線上，以測試其營運表現。



此計劃旨在為本港制定全面的零排放轉型計劃，並助城巴根據營運數據，確定車隊未來部署電巴及氫巴的比例及所需的基建設備。



5月5日“＃MissionZero免費乘車日”，城巴當日會安排於2021年引入的香港首輛雙層電能巴士，及全港首輛雙層氫能巴士，在20A號彌敦道線提供服務穿梭油麻地、旺角、尖沙咀等地區。



顧客乘搭上述巴士時，毋須繳付車費，城巴將加派額外前線人員及靈活調動班次。