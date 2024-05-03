文憑試中史科優化　後年起可選只考卷一

圖：由2025／26學年起，DSE容許中國歷史科考生選擇只考卷一，意即現屆中四生將受到影響。圖為今年DSE考試。（圖源：大公報） 中評社北京5月3日電／據大公報報導，中學文憑試（DSE）中史科原設兩份試卷，教育局昨日（2日）向全港中學發通函公布“高中中國歷史科優化方案”，由2025／26學年起，DSE容許中國歷史科考生選擇只考卷一、不應考卷二，最高可考獲第5級成績，意即現屆中四生將受到影響。



最高獲第5級



教育局表示，原佔中史科3成分數、涉及6個單元的卷二“歷史專題”，將改列為選修部分，容許考生選擇只應考列作必修部分的卷一“歷代發展”。過往的考評數據顯示，若考生只應考卷一，並且成績理想，可取得第5級的成績。考生毋須於報考時表明所應考卷別，文憑試成績單和證書只會列出中史科最終成績，不會顯示考生沒有應考的卷別。



教師可於2024／25學年、即今年9月開始，為不應考卷二的中五學生，編排只學習必修部分的教學計劃及學習進度，讓學生利用騰出空間專注於必修部分，提升學習效能和評估素養。上述“優化方案”目的是讓學生鞏固學習及減輕考評壓力等，倘學生同時選修卷二可獲取更高成績，教師亦會鼓勵具興趣和能力的學生選修，相信不會造成大量學生退修卷二。



教育局：不影響國際認受性



教育局又表示，選修部分提供6個不同單元，涵蓋中史不同範疇，若學生對中史有濃厚興趣，基於個人興趣、能力及成績會考慮修讀及應考卷二，而修讀選修單元獲取更高成績、提升文憑考試整體表現的可能性較高。教育局又指，校方及家長應按學生的能力及興趣，容許其依據自己的能力和需要作出適當的選擇，以期獲取最佳成績。



另外，就會否影響DSE中國歷史科成績的國際認受性，通函稱由於本科的優化措施並沒有更動本科整體的課程架構和內容以及中學文憑試的考卷設計和要求，因此考卷的內容深淺、形式和占分比重均保持不變，故優化措施不會對本科的國際認受性帶來影響。