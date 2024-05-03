維港餐廳生意旺　撐多辦煙火匯演

圖：張宇人支持多舉辦煙火匯演，認為“多睇無妨”（圖源：大公報） 中評社北京5月3日電／據大公報報導，內地五一長假第二日，本港各口岸截至昨晚9時，共錄得逾68.8萬人次出入境，當中入境人次有近37萬，內地旅客占約18.6萬。飲食業表示，維港海旁餐廳午晚市生意有好轉，明年將提前數月組織餐飲業和其他業界共同推出優惠。有酒店業界人士表示，留意到酒店客人的入住模式有所改變，即日入住率增加。



昨日本港多區游人湧現，有位於中環鴨巴甸街斜路的手作帆布袋小店前出現大批遊客，昨日下午近60人沿斜坡排隊等待入店選購，人龍延伸數十米。店內面積較小，約能容納10名顧客，因此顧客欲購袋只能在店舖前輪候。有排隊顧客向傳媒表示，自己在場已等候超過一小時，亦有杭州旅客表示，到此主要是“跟風”打卡，想購買有紀念意義的產品。



來年夥零售及運輸業界推優惠



飲食界立法會議員張宇人表示，維港沿岸包括尖沙咀、中環、灣仔及銅鑼灣等食肆，午市及夜市的生意均有好轉。明年黃金周前會與業界提早預備，組織與批發及零售界、運輸業等業界合作，提供優惠，吸引更多內地遊客到港觀光及消費。他又說，支持多舉辦煙火匯演，認為煙火是“多睇無妨”。



美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在電台節目表示，近日因南方出現大暴雨，相信影響航班及旅客出行安排，難以預測訂房量。他以自己酒店為例表示，今年五一訂房在4月30日入住率衹有82%，較去年同期少9%，但昨日突然增加即日入住旅客，令入住率達93%，認為反映很多旅客即興而行，有別於過往先規劃行程訂房的旅行模式。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，留意到小型精品酒店在昨日接近爆滿，整體酒店入住率理想。他又說，黃金周首日訪港人數平了去年數字，如果不是受天氣影響，相信人數會更多。