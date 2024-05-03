嶺大成立數據科學學院　培養AI科學家

圖：嶺大昨日宣布成立數據科學學院，並舉行揭牌儀式。（圖源：大公報） 中評社北京5月3日電／據大公報報導，嶺南大學（嶺大）昨日宣布成立數據科學學院，冀融合嶺大人文教育的優勢，培養全面發展的人工智能及數據科學家。學院考慮未來在數據科學相關課程中加入編程等基礎科目，以協助文科背景學生補足基礎知識，推動文理融合。



在揭牌儀式上，創新科技及工業局局長孫東致辭表示，數據科學學院的成立“標誌著嶺南大學新篇章的開端”，展示了當今和未來高等教育的面貌。他相信，嶺大提供的多個聚焦數據科學與人工智能的課程，“有助推動政府銳意擴大本地創新科技領域的人才庫，為經濟增長注入新動力”。＼大公報記者 趙之齊



“數據的重要性在當下已經呈指數級增長”，數據科學學院署理院長、協理副校長（策略型研究）及計算智能學講座教授鄺得互說道。他指出，數據科學既能作為幫助做決策的工具，亦能協助商業運作中客戶服務等各種流程優化，有助於提高生產力及效率。



三學部組成 設學士至博士



數據科學學院由三個學部組成，分別為“人工智能學部”、“工業數據科學學部”及“嶺南教育機構陳斌博士數據科學研究所”，提供學士學位到博士學位課程。數據科學學院亦是嶺大繼文學院、商學院，社會科學院、跨學科學院及研究生院後，成立的第六個學院。



冀成亞洲數據創新基地



學院課程設置涵蓋基本原理、程式編寫、統計和機器學習等技能，既整合現有相關課程，亦會在未來推出數據科學哲學碩士、工業數據分析理學碩士等多項數據科學新課程。鄺得互表示，希望學院能成為亞洲領先的數據創新基地，培育具備品德、慎思明辨及思維策略技巧的頂尖數據科學家。

