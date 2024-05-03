這是2024年4月30日在北京車展上拍攝的一款復合翼三體式飛行汽車。（圖源：新華社） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，原題：創新引領 智啟未來——北京國際車展折射汽車產業發展新趨勢。春風拂面，2024（第十八屆）北京國際汽車展覽會如約而至，熱鬧非凡。



今年北京車展上出現了很多新面孔，更有長久以來的老朋友。眾多嶄新新能源車型亮相、AI大模型“上車”、汽車“長出翅膀”、尖端電池技術發布……



人們在車展上感嘆，產品迅速更新迭代的背後是新能源汽車應用與智能技術的深度融合，是技術創新持續深度賦能推動產業結構優化升級，汽車產業正以前所未有的速度邁向高質量發展新階段。



看見：變化



今年，北京車展於4月25日至5月4日在中國國際展覽中心順義館、朝陽館舉辦，全球首發車數量達到117台，新能源汽車有278個車型亮相，阿維塔、零跑、極越等新秀登場。



這是國際社會瞭解中國製造和市場機遇的窗口——



“我們用的電池來自位於德國的寧德時代工廠。”保時捷CEO奧利弗·布魯默說。車展上，他還與寧德時代董事長曾毓群深入探討了電池品質與產品開發。



本屆車展上，外國面孔更多了，這是許多參觀者共同的感受。朝陽館零部件展區短短3天就吸引20多個國家和地區約4.9萬人次觀眾參觀，海外觀眾占比37.6%，其中還包括多個國際買家團。

