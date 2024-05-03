長三角產業協作提升產業發展“向新力”

2023年7月，“地衛智能應急一號”在酒泉衛星發射中心進行發射前測試。（受訪者供圖） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，記者在滬蘇浙皖採訪看到，推進長三角一體化發展，各地打破區域間科技和產業合作壁壘，各揚所長，既做好“自己的事”，更做好“共同的事”，產業協同讓長三角地區創新活動“密度”和“產出”不斷增加。



地衛二空間技術（杭州）有限公司自主研發的智能計算衛星“地衛智能應急一號”在去年8月發射成功。這顆衛星背後，體現出長三角產業的緊密協同——研發團隊主要來自浙江大學，太陽能電池和能源系統來自蘇州，衛星的總裝、總測及火箭發射等相關配套則在上海航天技術研究院完成。



“近年來，長三角城市紛紛布局航空產業鏈。在長三角地區創業，我們能迅速與上下游協同創新，在技術上不斷突破。”公司創始人兼CEO溫卓明說。



企業“出題”、政府“選題”、市場“答題”……打開“長三角一體化科創雲平台”，一系列“揭榜成功”的聯合攻關需求映入眼簾，來自長三角各地最前沿的創新需求，有了實打實的解決方案。



2023年，上海生物醫藥企業復宏漢霖在平台上發布“抗體藥物國產製造關鍵技術開發與產業化”的技術需求，迫切希望通過綠色製造、智能製造提高研發及生產效率，降低生產成本。



市場不等人，技改爭分奪秒。“自己找技術，如同大海撈針，借助平台力量，我們和長三角‘朋友圈’高效精準對接。”復宏漢霖全球創新中心總經理單永強說，在長三角國家技術創新中心協調推進下，華東理工大學和百林科制藥裝備科技（江蘇）有限公司成功“揭榜”，三方聯合攻關生物抗體藥物的國產製造關鍵技術開發與產業化。



從實驗室原始創新，到加速成果轉化、促成揭榜掛帥、孵化扶持創業……創新鏈、產業鏈、人才鏈、資金鏈的跨區域串聯，讓創新必備的要素在長三角自由流動，真正服務於高質量發展。

