圖：近期日圓加速貶值並不能進一步對應著資本流入，對股市的盈利預期和資金流入不再有明顯的正向推動作用。（圖源：大公報） 中評社北京5月3日電／據大公報報導，4月29日上午，美元兌日圓匯率短暫觸及160點位後驟然掉頭向下，30分鐘內回落至155附近的低點，此後在155至157的區間波動。雖然日本財務省當日上午未對是否進行匯率干預值作出回應，但到下午，日本財務省副大臣神田真人表示，“對於是否進行外匯干預不予置評”。



那麼，日央行是否對日圓匯率進行了干預呢？答案是，無法排除這個可能性，尤其是財政省的表述中，針對投機盤對日本“黃金周”做出布局進行了側面的回應。但中長期來看，考慮到日圓貶值對提振通脹預期、吸引外資流入的邊際作用快速遞減，雖然日央行仍將保持寬鬆的貨幣政策，但對日圓進一步大幅貶值的容忍度也將降低。



回顧近年日央行對日圓匯率的幾次干預，其中不乏在匯率快速波動的期間不立刻做出回應，但“事後公布”的例子。比如2022年10月22至24日，日央行對匯率的干預。當日圓快速貶值和擊穿關鍵點位後，日央行往往會進行干預，阻斷日圓過快貶值的勢頭，過去三次干預分別發生在美元兌日圓143、150、152的位置。所以，這次日圓觸及160，不排除日央行再度“出手”。



此外，近期做空日圓的投機頭寸大量累積，可能對金融市場穩定性造成威脅，此前，日本財政省和央行也在投機氛圍較濃時選擇干預，打破單邊預期，幫助市場恢復“理性”。



從技術上看，干預可能短期奏效，但不改長期趨勢。如果央行干預匯市，則可能短期打斷貶值趨勢，尤其是如果干預時聚集在日圓空方的投機頭寸較多，那麼“平倉”的壓力可能帶動日圓匯率盤整。然而，干預並不能打破匯率的趨勢、改變匯率的基本面。



往前看，日圓匯率走勢取決於日本國內的貨幣政策取向，及海外、尤其是美國利率走勢。中長期，真實匯率由真實投資回報率決定。短期到中期，如果日央行仍然由於對此前三十年的通縮經歷“心有餘悸”而維持極為鴿派的立場，那麼日圓總體可能維持較弱的走勢。

