“產能過剩論”的三大邏輯錯誤

圖：中國是世界上最大的電動汽車市場，產品亦出口到歐美等不同市場。（圖源：大公報） 中評社北京5月3日電／據大公報報導，雖然美國鐵了心要用“產能過剩論”來打壓中國產品，想置中國電動汽車、光伏、電池等新興產業於死地。特別是美國財政部長耶倫，以違背經濟學家良知的方式，反復指責中國“產能過剩”。但是，這一切正在淪為經濟學笑話、國際笑話、時代笑話、歷史笑話。就目前耶倫們發表的言論來看，“產能過剩論”至少存在三大邏輯錯誤。



第一個邏輯錯誤：產品出口就是產能過剩。耶倫們的邏輯是，中國生產的電動車、光伏、電池等產品，都需要出口到歐美市場，於是就認為中國出現了產能過剩。否則，就會傷害全世界的企業和工人。我們不禁要問，美國波音公司生產的飛機，出口的多還是自己使用的多，波音公司是不是出現了嚴重的產能過剩，應當壓縮產能呢？還有，歐美發達國家生產和製造的芯片，主要是出口還是自用，是不是也是產能過剩，應當壓縮產能。



很顯然，美國存在很嚴重的“雙標”，面對中國新興產業興起，想用“產能過剩”的手段瘋狂打壓中國產品，並以此遏制中國的經濟發展。但這在邏輯上是錯誤的，既不符合經濟學原理，也不符合經濟學邏輯。按照耶倫們的邏輯，所有國家都維持自產自銷格局，企業和農業生產者等，也應當自給自足，回到原始社會中去，而不能進行商品流通、商品交易。否則，就是“產能過剩”。



第二個邏輯錯誤：技術先進就是產能過剩。在耶倫們指責中國“產能過剩”問題上，有一個非常顯著的特點，就是中國政府給予電動車、光伏等國內清潔能源產業相關補貼。耶倫聲稱，中國之所以會提供大量補貼，就是為了在這些行業占據全球主導地位。而因為補貼變得廉價的中國產品，對美國及其盟友產生負面影響。她甚至煞有介事地稱，中國此舉會扭曲全球市場，傷害全世界的企業和工人。



那麼，實際情況如何呢？美國媒體不久前發表的一篇分析報告，對美國指責中國新能源汽車出現產能過剩提出質疑。報告顯示，在電動汽車領域，中國絕大多數排名靠前的汽車出口商，其產能利用率均處於國際公認的正常水平，美歐面臨的問題是企業效率不如中國企業。報導還指出，中國是世界上最大的電動汽車和混合動力汽車市場，產品出口占總產量的比例遠低於德國、日本、韓國等主要汽車生產國。如果中國確實存在“產能過剩”，可能會導致大量停車場擠滿了未售出的新車。但彭博社綜合上市公司公開信息與行業協會數據分析，中國汽車經銷商庫存並不高，無法得出“產能過剩”的結論。

