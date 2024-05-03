網評：打壓人權自由這頂帽子由美國自己戴！

中評社北京5月3日電／網評：打壓人權自由這頂帽子，由美國自己戴吧！



來源：大公報 作者：梅若林



美國時間周二晚上，紐約市警方攻入哥倫比亞大學校園，動用閃光彈驅趕和平示威學生；加州大學洛杉磯分校亦發生嚴重衝突事件，其間警方疑似使用催淚氣體以及橡膠子彈；與此同時，美國國會眾議院以壓倒性票數極速通過《反猶太主義意識法案》，進一步逼迫大學高層平息示威。一直對抹黑香港樂此不疲的美國，親自示範了什麼才是真正的“過度武力”、“警暴”、“法律定義過闊”、“損害院校自主”，以往美國扣在其他地區頭上的所謂“打壓民主人權、言論自由”等帽子，還是由美國自己戴最為合適。



當日凌晨，哥倫比亞大學數十名學生占領該校其中一幢教學大樓，至當晚，紐約市警察局出動50多名警力，連事前談判也省得做，直接搭起雲梯用錘子攻入教學樓，並動用閃光彈震撼示威學生，又派出數十名警員到附近和平示威的營地強硬清場，整晚拘捕了過百名學生。更有甚者，在清場行動結束後，校方還要求警方至少留守校園至本月17日，即畢業典禮之後兩天，明顯就是要把學生的反戰聲音往死裡打壓。



閃光彈、催淚彈、橡膠子彈齊發



幾乎在同一時間，加州大學洛杉磯分校則有親以色列人士突然襲擊校內示威者，不久後警員到場並據報發射催淚氣體及橡膠子彈清場。耐人尋味的是，事後有媒體訪問學生，卻被告知最初動粗的並非學生，而是“外人”。



哥倫比亞大學和加州大學洛杉磯分校的清場行動，都不禁令人聯想起修例風波期間的中大和理大衝突事件。但不同的是，香港警方當時面對暴徒喪心病狂的汽油彈、磚頭、弓箭攻擊，仍然表現出極度克制，非但沒有強硬攻入校園，特區政府還一直與各方聯絡，希望能以和平方式盡快解決事件。對比美國，面對真正手無寸鐵的學生，警方完全沒有留手，毫不客氣用閃光彈、催淚氣體、橡膠子彈一一招呼，事後還要像駐校軍隊一般遏制挺巴示威再現。

