文昌寶石村老宅一角。（圖源：中國僑網） 中評社北京5月3日電／據中國僑網報導，題：林秋雅：“我吃的是海南飯，說的是海南話。”



“媽媽的椰樹，在後面都有媽媽種下的椰樹……”在海南文昌會文鎮寶石村，馬來西亞海南會館聯合會總會長林秋雅站在自家祖宅的院子裡，一一數著母親留下的痕跡。



媽媽種下的椰子樹、媽媽喂豬用的石槽、媽媽從馬來西亞帶回來的洗衣盆、媽媽的冬衣……時光走過半個多世紀，這些物件依然保存完好。



“我常常聽母親念歌謠、講家鄉的故事，”已年逾古稀的林秋雅說，“我父母的鄉情是非常濃的，也影響到了我。”



她用地道的文昌話跟親友聊天，在方言和普通話之間自由切換。林秋雅說，父母要求子女在家必須說文昌話，“你吃海南的飯，應該說海南話。”她至今還能唱出母親教給她的文昌童謠。



林秋雅出生成長在馬來西亞檳城，她的父親林璧山上世紀二十年代離開寶石村，遠赴南洋討生活，經歷種種坎坷磨難，最終立足於餐飲業和酒店業，創下紅火事業。林璧山仗義疏財，樂善好施，曾跟南洋華僑一起同仇敵愾抵抗日本侵略者。



做人不能忘本，飲水要思源，父親雖然早逝，但他的言傳身教對林秋雅影響至深，成為她為傳承鄉情不懈努力的動力源泉。



2001年，林秋雅代表馬來西亞武術總會到海南三亞參加首屆太極健康大會，還以志願者身份簽名支持北京申辦奧運會。這是林秋雅第一次回到中國，回到家鄉海南，她用“激動”形容那一刻的心情。

