海外華校“花式上新”慶祝聯合國中文日

（圖源：人民日報海外版） 中評社北京5月3日電／據人民日報海外版報導，今年4月20日是第15個聯合國中文日（又稱“國際中文日”），正值中國傳統二十四節氣中的“穀雨”。相傳這一天因“中華文字始祖”倉頡作書而“天雨粟，鬼夜哭”。為推動聯合國系統內的文化多樣性和六種正式語言的平等使用，2010年，聯合國將每年4月20日定為聯合國中文日，紀念倉頡造字的貢獻。多年來，聯合國中文日已成為一個讓世界各國人民接觸並瞭解中國文化的窗口。



近來，為慶祝聯合國中文日，海外華文教育從業者舉辦多種活動，帶領海外華裔青少年領略中文魅力。多位海外華校代表表示，海外華校致力於搭建中華文化海外傳播橋梁，將中外友好的種子播撒到世界各地。



“花式上新”，共享中文魅力



4月20日，加拿大蒙特利爾孔子學校舉辦了聯合國中文日主題活動，師生集聚一堂，攜手共赴一場中華文化盛宴。參加少林功夫入門體驗課，感受中國武術強身健體、修心養生的精神內涵；參加詞王爭霸競賽，“以賽促學”提升學生識字、寫字、懂字的興趣；吟誦經典中文作品，全球華語朗誦大賽群英薈萃，報名火熱……在一系列別開生面的文化活動中，學生們學習中華文化的興趣更濃了。



“為慶祝聯合國中文日，學校特意將全球華語朗誦大賽的報名截止日期設定為4月20日。”加拿大華文學校聯合總會會長、蒙特利爾孔子學校校長李小琴介紹，學生們熱情高漲，紛紛前來報名，並積極與老師討論選題方向。家長們更是積極主動，支持孩子參加這個有意義的活動。“選手們用華語朗誦的形式感受中文的韵律和美感，提升中文表達能力和自信心。”李小琴說。



“藍臉的竇爾頓盜禦馬，紅臉的關公戰長沙……”在瑞士蘇黎世小橘子中文學校春令營上，老師通過視頻向孩子們介紹中國京劇的臉譜文化。觀看完國粹京劇表演後，孩子們迷上底蘊深厚的中國文化，變成一個個“好奇寶寶”，忍不住問老師“藍色臉譜代表什麼性格”“生旦淨末醜又是什麼”。為了提高體驗度，學生們還動手製作屬於自己的臉譜，根據不同角色在臉譜上繪畫相應的油彩。學生們興趣盎然，課堂氣氛熱烈。

