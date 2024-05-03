在大足石刻，尋找不曾遠去的身影

3月27日，遊客在大足石刻景區參觀。（圖源：新華社） 中評社北京5月3日電／據新華社報導，梁思成坐在石凳之上，手搭拐杖，微微抬頭，凝視著眼前的摩崖造像。



這是一張拍攝於84年前的照片。1940年1月，38歲的梁思成與中國營造學社的同仁們來到中國西南調查古建築。他們發現了這些遺落在大足北山荒野中的石刻。梁思成在石刻前的身影，被同行人拍下，成為大足石刻最早的影像記錄之一。



7年後，梁思成在一次國際學術研討會上介紹了此次調查成果。這是國際學術界第一個關於大足石刻的報告。



此後，隨著考古研究深入，大足境內先後發現上百處、共5萬餘尊摩崖造像，大足石刻的歷史輪廓也逐漸清晰：始建於初唐，至兩宋達鼎盛，集儒、釋、道三教造像之大成，以北山、寶頂山、南山、石門山、石篆山5處石窟最具特色，代表了公元9世紀至13世紀世界石窟藝術的最高水平。



1952年，大足石刻文物保護機構成立，開始系統科學保護大足石刻。當年，北山石刻保護長廊啟動建設，北山石刻上方加蓋了擋雨的頂棚；1961年，北山、寶頂山摩崖造像成為第一批全國重點文物保護單位；1999年，大足石刻被列入《世界遺產名錄》；2015年，全國石質文物保護一號工程——大足石刻千手觀音造像搶救性保護工程竣工；2019年，《大足石刻全集》出版，填補了國內石窟寺編寫出版大型考古報告的空白……



一個個載入大足石刻史册的事件，見證著一代代文物保護和研究工作者“擇一事、終一生”。他們守護“國寶”文物的身影，幾十年來從未遠去。



近90歲高齡的郭相穎，也曾在梁思成注視的造像前留下身影。1974年，在大足縣文管所工作的郭相穎來到北山守護石刻。上山參觀的遊客少，十天半月不見人影，喜愛繪畫的郭相穎，就一龕一窟描畫佛像，為文物建檔。歷時十年，郭相穎完成了一幅20多米長的手繪畫卷，畫下了北山和寶頂山所有重要的石窟造像，成為大足石刻的珍貴歷史存檔和直觀展示，助力大足石刻成功申遺。

