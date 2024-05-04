美智庫報告：美日韓或助賴清德誤判

昆西研究所就處理台灣問題以保東北亞安全提出建議 中評社華盛頓5月3日電（記者 余東暉）美國智庫昆西研究所的報告警告：賴清德即將就職，危險在於，美日韓三邊對台堅定支持和對華敵意會助長賴的“台獨”本能，驅動他覺得邁向“台獨”正在獲得區域前所未有支持的誤判。這種可能性應促使美日韓嚴格保持與台灣的非官方關係，並對與台灣合作的性質有所選擇。



昆西研究所日前發佈由該所研究員詹姆斯·朴（James Park）和喬治·華盛頓大學教授望月（Mike Mochizuki）聯合撰寫的題為“美日韓三邊夥伴關係：追求地區穩定和避免軍事升級”的政策簡報。這個報告將“在台灣問題上對華可靠再保證”，作為穩定東北亞形勢，避免軍事升級的三大關鍵之一。



這個報告承認，美國、日本和韓國正以前所未有的方式進行軍事接觸，形成旨在對抗朝鮮和中國的聯盟。報告指出，美日韓三邊協定，如果只注重軍事威懾，可能會適得其反，增加衝突的風險，有效戰略需要減少而不是加劇朝鮮和中國的不安全感。



報告表示，對於中國而言，這種不安全感來自擔心永遠失去台灣。美日韓三邊安全夥伴關係加強了中國的擔憂，使得北京認為，美國加強地區軍事聯盟的努力是別有用心的，目的是讓台灣永遠與中國分離。美日韓三邊安全夥伴關係過度強調軍事威懾，可能引發中國更大的軍事壓力。