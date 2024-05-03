美銀行再爆煲　危機捲土重來

費城共和第一銀行倒閉，為美國銀行業響起警號。（大公報） 中評社香港5月3日電／美國長期國債息再度逼近5厘的高位，將加劇商業房地產市場跌勢及引發企業、個人信貸違約，美國銀行業正面臨重大風險。費城共和第一銀行成為今年首間倒閉的美國銀行，但相信只屬冰山一角，爆煲潮料捲土重來，就連美國官方統計目前有問題的銀行數目逾50間，可知道美國金融體系脆弱性。



大公報報導，美國首季經濟表現遠差於預期，增幅衹有1.6%，為近兩年來最慢，憂心第二季經濟進一步滑坡，原因通脹再升溫，聯儲局延後減息，拖累美債價格跌不停，10年期及30年期債息分別升至近4.7厘及4.8厘的十多年高位，高利率對經濟負面衝擊迅速浮現。最令人不安的是，美長債息走高，代表著信貸融資成本繼續上升，令商業房地產跌浪未完及銀行業壞賬撥備急增。



深陷滯脹困局 短期減息無望



猶記得去年矽穀銀行、Signature銀行、第一共和銀行相繼倒閉，原因便是銀行投資美債損手，以及受累商業房地產信貸風險，美國不排除爆發新一波銀行危機。



由於美國深陷滯脹困局，聯儲局短期減息無望，美國銀行業面臨巨大挑戰。若然長債息持續逼近5厘，甚至升上6厘水平，導致地產價格大跌及企業、個人債務違約急升，相信美國銀行業爆煲數目有可能大幅倍升，去年破產倒閉的美國銀行數目合共有5間，一度震散華爾街股市，投資者不宜掉以輕心。即使今年美國首間破產倒閉的費城共和第一銀行規模有限，其資產總值及存款總額分別衹有60億美元及40億美元，但卻進一步打擊市場對美國銀行業信心，特別是中小型銀行，投資者與存戶信心虛怯，隨時觸發銀行存款大量流失，如同火燒連環船，一發不可收拾。



金融體系脆弱 商廈價格大跌



其實，美國金融體系脆弱，費城共和第一銀行倒閉事件，只屬冰山一角而已，爆煲陸續有來。根據美國聯邦存款保險公司數字，今年初在其監管範圍內存在財政、運營及管理缺失的問題銀行達到52間，情況實在令人擔心，反映美國銀行業存在系統性風險，恐怕承受不了經濟硬著陸，股價債樓大跌衝擊，如同一枚殺傷力巨大金融炸彈，爆發是遲早問題。



事實上，美國商業地產市場跌勢不止，從2022年至今整體平均跌幅20%以上，其中寫字樓物業跌價最大，高達35%，美國中小型銀行參與商業地產信貸比例較高，成為爆煲的主要因由，估計今年到期商業地產債務規模超過9200億美元，需要進行再度融資，以現時商業地產市況與高息環境，債務違約風險甚高，銀行可能面臨巨額信貸壞賬，掀起銀行爆煲潮。面對風暴將至，聯儲局主席鮑威爾急急向市場派定心丸，表態暫不會加息，並且即將調整資產負債表縮減規模，以穩定市場信心，可知道危機已迫在眉睫。



美股調整 資金轉投內地香港



總之，費城共和第一銀行破產倒閉，預示新一波美國銀行危機捲土重來，將加劇華爾街股市調整之勢，促使更多資金轉投內地A股及港股。