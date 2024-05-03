市場憧憬美大選前減息

中評社香港5月3日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，上周四美國公布首季GDP增長1.6%，遠低於市場預期。GDP升幅放緩，令人聯想到美國可能需要減息，有利全球資本市場。GDP遜預期的消息令市場大感意外，道指當日開市跌700點。但消息經過消化後，愈來愈多人認為美國經濟增長轉壞，並非壞消息而是好消息，美股各指數紛紛從低位反彈，收市時收復不少失地。作為經濟增長動力的消費支出（PCE）按季增長2.5%，低於預期的3%；核心PCE按季增長3.7%，高於預期的3.4%，幾乎是前值2%的兩倍，成為一年來首次出現季度增長。



大公報報導，美國財長耶倫透露，不排除數據日後可能會向上修訂。經濟基本面與通脹繼續回落到正常水平，就業市場強勁，沒有證據表明工資壓力是通脹的源頭，但聯儲局希望看到通脹持續下降的其他證據，又指房地產對通脹的貢獻將在今年減少。



數據公布之後，2年期國庫券孳息率升破5厘，各年期債息升至年內高位；有交易員預計，聯儲局12月減息的概率為100%。



筆者聯想到，美國經濟增長突然大幅放緩，會否是拜登連任的部署招數？今年11月5日是美國總統大選之日，拜登為求連任，就要使出千方百計，減息是否其中一招？早前經濟及通脹強勁，市場估計6月減息的機會化為烏有，令他透過減息爭取選票變得無計可施。而上周公布的今年首季GDP數據，會否“配合攻勢而來”？市場估計12月才減息，對於11月初已分出勝負的拜登而言全無作用。減息有助拜登選情最佳時機是今年8、9月，如果減息在6至9月出現，將有利拜登，同時亦有利於投資市場，甚至擴散至全球各地。縱使香港未必減息，但高息期應已走到盡頭，香港樓市亦會受惠。