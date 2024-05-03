韓食材漲價逾10倍　豆腐湯要51蚊碗

中評社香港5月3日電／多國本幣兌美元匯率大幅下跌，物價上漲已經給百姓生活帶來了明顯影響。在韓國首爾一間餐廳，一份嫩豆腐湯已漲到9，000韓圜（約51港元）。老闆李根載表示，“材料全部都漲價，從1，000韓圜漲到1萬、2萬韓圜，食品不加價怎麼辦？開門做生意就意味著賠錢，為了做下去，只能加價。”



埃及剩3100億元外匯儲備



香港文匯報報導，近期韓國的食品價格普遍上漲，讓民眾感到壓力。韓國統計廳數據顯示，今年2、3月份，韓國的居民消費價格指數（CPI）漲幅達到3.1%，其中農產品價格連續兩個月上漲超過20%，尤其是水果價格連續兩個月上漲逾40%。此外，新鮮食品指數也連續6個月保持兩位數漲幅。



不少新興經濟體的民眾同樣受強美元之苦，土耳其黃金外匯交易員阿德南形容：“我們的錢幾乎馬上就不值錢了。”埃及由於美元持續走強，外匯儲備消耗殆盡，只剩下約400億美元（約3，127億港元）外匯儲備。



中國銀行全球市場部的黃家英長期研究外匯市場，他表示自年初以來，美元指數累計漲幅超過4%，美元持續走強對全球貨幣造成很大的貶值壓力。在十國集團（G10）內，美元其實兌所有貨幣都走強，其中日圓兌美元的下跌程度最深，接近10%，瑞士法郎亦有8%跌幅。新興市場對美元也出現全面下跌情況，其中泰銖、智利比索兌美元均出現近8%跌幅。整體而言，美元走強對不同國家帶來不同的傷害。