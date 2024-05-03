強美元引發金融動盪　美肆意收割全球財富

來源:香港文匯報 中評社香港5月3日電／日圓近期持續貶值，引發不少關注，事實上不只日圓，近來韓圜、印度盧比、印尼盾等多國貨幣對美元匯率均大幅下跌，引發市場擔憂新興經濟體資本市場穩定。分析師表示，相關貨幣大幅貶值的主要原因是所謂“強勢美元”，即美聯儲政策導致美元大幅升值，資本從新興市場回流，加劇新興經濟體和世界經濟面臨的風險。



香港文匯報報導，日本央行上月底決定維持現行貨幣政策不變，導致日圓兌美元持續貶值，一度跌至160日圓兌1美元的34年來新低。此外，目前韓圜對美元匯率也跌至近1，380韓圜兌1美元。印度盧比、印尼盾、馬來西亞令吉、越南盾、菲律賓披索等亞洲貨幣，均持續走出下行曲線。



印尼越南等更難還外債利息



在日本，日圓大幅貶值帶來嚴重的輸入型通脹，在進口成本上升的背景下，消費不斷受壓。日本經濟分析師表示，日圓貶值將導致食品價格和能源價格再次上漲。在韓國，由於食品和能源嚴重依賴進口，韓圜貶值導致通脹走高。今年3月，韓國消費者物價指數按年升3.1%，超出市場預期及韓國央行目標區間。



在印尼和越南等國家，由於經常賬赤字、通脹率和外債水平較高，本幣大幅貶值使償還巨額外債及利息變得更困難，對經濟穩定構成更大風險。印尼央行近日將3項主要利率水平上調25個基點，以“加強印尼盾匯率穩定”。分析人士質疑這一措施的效果，因為儘管印尼央行多次干預市場，也未能阻止印尼盾匯率從年初的水平貶值超過5%。



美借激進貨幣政策轉嫁危機



絕大多數分析師談到亞洲多國貨幣貶值時，都將原因歸咎“強勢美元”。美聯儲主席鮑威爾早前暗示局方不急於減息後，衡量美元對6種主要貨幣的美元指數飆升，連創近期新高，直接導致不少亞洲國家貨幣面臨“拋售潮”。隨著當前地緣局勢緊張持續，美國通脹居高不下，美聯儲一旦繼續在相當長時間里把基準利率維持在當下高位，或將加劇其他國家的貨幣貶值，使資金持續流向美國，導致全球資本市場更動盪。



不少分析人士表示，近年美國貨幣政策激進，利用美元主導地位肆意收割全球財富、轉嫁危機，不斷引發國際市場動盪。美聯儲大規模減息不僅推動通脹飆升，更通過不同方式輸出資本，收割全球財富；激進加息又導致全球流動性快速收緊、多種貨幣大幅貶值，以美元計價借貸的國家清償債務壓力驟增。美國企業研究所經濟學家拉赫曼表示，美聯儲政策導致美元大幅升值、資本從新興市場回流，更高利率加劇新興經濟體債務風險，令世界經濟雪上加霜。