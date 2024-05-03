訪客升復甦勁　香港首季GDP增2.7%

中評社香港5月3日電／社會穩定，經濟措施顯效，消費信心增強。



香港文匯報報導，香港國安法實施及早前隨著國安條例立法，香港社會穩定發展，讓特區政府全力拚經濟，積極招商引才、大辦盛事，相關成效在今年首季繼續顯現。受惠訪港旅客進一步上升，及整體服務輸出顯著增長，香港今年首季經濟增長預估按年上升2.7%，勝過市場0.8%的增長預測，也符合特區政府2.5%至3.5%的全年增長預測範圍。分析指出，近期資產市場氣氛好轉，及勞工市場穩健，有助本地消費信心進一步改善，料本港今年全年經濟增長約2.8%。



政府統計處昨公布首季本地生產總值（GDP）預估數字，本港首季GDP按年增長2.7%，遠好過市場預期的增0.8%；經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.3%，亦好過市場預期的增0.9%。



按本地生產總值各個主要組成部分來分析，私人消費開支繼去年第四季按年升3.5%後，今年首季按年再升1%。服務輸出繼去年第四季按年升21.2%後，今年首季按年再升8.1%；服務輸入繼去年第四季按年升26.7%後，今年首季按年再升17.6%。貨品出口總額繼去年第四季按年升2.8%後，今年首季按年再升6.7%；貨品進口總額繼去年第四季按年升3.8%後，今年首季按年再升3.2%。



私人消費開支增 出口改善



特區政府發言人昨表示，香港經濟在今年首季錄得溫和增長，按主要開支組成部分分析，主要受惠訪港旅客人次進一步上升，整體服務輸出顯著增長。隨著接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復甦應會支持服務輸出。地緣政治緊張局勢及偏緊的金融狀況會繼續影響貨物出口，但由於外部需求迄今維持得較好，出口表現可能會略見改善。本地方面，住戶入息增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。



發言人相信，經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。惟偏緊的金融狀況維持更久，對經濟信心和活動可能會有所打擊。



內需仍為港經濟增長動力



恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇昨認為，今年首季本港經濟按年增長2.7%，遠高於市場預期的0.8%，而按季增長更達2.3%，反映復甦勢頭持續。“即使去年首季比較基數較高，但私人消費開支及反映投資的本地固定資本形成總額，仍然錄得溫和升幅，顯示內需繼續是本港經濟增長的動力。”



該行指，雖然本港經濟面對高利率、地緣政治局勢緊張及外圍環境不明朗等挑戰，但相信近期本港資產價格市場氣氛好轉，以及勞工市場穩健，將有助消費信心進一步改善，而政府的支持措施亦有助旅遊業持續復甦。基於以上因素，該行維持今年全年本港經濟增長預測2.8%不變。



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒則預期，政府開支預料仍處於緊縮階段，未來一段時間或難以對香港經濟帶來太大支持。內地及外圍經濟動力在未來幾個月會否進一步改善，對香港經濟表現有關鍵影響。但他認為，資產市場在第二季的表現將有所改善，加上樓市全面“撤辣”，可望協助消費表現回穩。



股樓市向好 可望推升投資



香港中文大學經濟學系副教授莊太量也認為，香港資產市場表現正持續向好，恒指重返18，000點水平，樓市止跌回升，樓價錄得正增長，投資者對香港信心增強，越來越多資金流入，將帶動投資回升。



多管齊下令香港經濟增長勝預期

