富權：侯任海基會董事長鄭文燦此言差矣

中評社香港5月3日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：侯任海基會董事長鄭文燦此言差矣。以下為文章內容。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領的“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”大陸訪問團，帶回了大陸國台辦、文旅部、海關總署及福建省政府贈送的十七項大禮，被台灣地區政媒兩界形容是為可能會實現的兩岸交流“打開一道大門”之後，雖然民進黨中沒有選舉壓力的政客仍然“死鴨子口硬”，在酸溜溜地咒罵傅崐萁是“舔共”之餘，還聲稱不要大陸的各種惠台措施，但有選舉壓力的民進黨人，尤其是將要爭取在二零二六年參選縣市長的民進黨人，卻是一反常態，表態歡迎大陸的惠台措施。其中又以爭取代表民進黨參選新北市長和台南市長的蘇巧慧和林俊憲最為觸目。



其中“賴系立委”林俊憲，現是由台南市選出的“立委”。他在一些墨綠政客及民進黨“不分區立委”恬噪咒罵傅崐萁之時，卻是表態“兩岸要融冰、解凍，我們樂觀其成”。由於現任台南市長黃偉哲已是兩任，依法不能再次參選爭取連任，而台南市是“綠到出汁”的民進黨大票倉，只要獲得民進黨提名就躺著選也可當選，因而民進黨有多位政客覬覦這個位置，尤其是在台南市選出的“立委”，包括“正國會立委”陳亭妃和“賴系立委”林俊憲，還有“湧言會立委”王定宇等人。但由於台南市長此前是由“新潮流系”所壟斷，現任市長黃偉哲雖然不是“新潮流系”，但在二零一八年的“九合一”選舉中，“新潮流系”沒有推出參選人，而是全力支持黃偉哲，因而黃偉哲也算是半個“新潮流系”。在此情況下，原屬於“南流”領袖的前任市長賴清德，就確定台南市長不能外流給非“新潮流系”。在賴清德已經是民進黨內“定於一尊”的情況下，再加上在二零一九年民進黨的“總統”黨內初選過程中，作為中常委的林俊憲在民進黨中常會、中執會中“力戰群雄”，全力支持賴清德，因而賴清德也要報答此恩，故而林俊憲獲得出線的機會極高。由此可見，林俊憲是要加大自己在台南市長選舉中的“保險分”，因為在原台南縣域內，有許多農漁民在馬英九當家兩岸交流暢旺期間，享受到不少與對岸簽署採購合約的甜頭，即使當時是賴清德任台南市長。這個情況，加上林俊憲的傾向，可能會對賴清德的“兩岸觀”有所觸動。

