美高校抗議被捕人數超2000

中評社北京5月3日電／美國高校支持巴勒斯坦並要求在加沙地帶停火的反戰抗議活動2日仍在持續。在全美30多所高校的抗議活動中，已有超過2000人被捕。土耳其多地大學生2日遊行，聲援美國大學生，抗議以色列在加沙地帶的軍事行動。



新華社報導，加州大學洛杉磯分校警方稱，2日在校園內一個支持巴勒斯坦的抗議營地，有200多人被逮捕。5月1日下午，當局宣佈駐紮在營地的人“非法集會”，並命令示威者離開營地。校方表示，任何留在營地內的學生都可能面臨最高被開除的紀律處分，大學工作人員可能被解雇，與學校無關人員可能面臨輕罪刑事指控。對峙約9小時後，數百名防暴警察開始逮捕抗議者。



在佛羅里達州等地，警方用催淚瓦斯驅散校園集會。



南伊利諾伊大學愛德華茲維爾校區研究中東問題的歷史學教授史蒂夫·塔邁里說，他在密蘇里州聖路易斯華盛頓大學的抗議活動中被捕，他被捕時九根肋骨被折斷，一隻手也骨折。



自4月18日哥倫比亞大學上百名抗議學生被逮捕以來，許多美國大學校園出現學生抗議活動。據美聯社2日發佈的最新統計數據，在全美30多所高校的抗議活動中，已有超過2000人被逮捕。



警方的介入在一些地方引發衝突，各界對警方強硬執法表示不滿。這場持續數日的校園反戰抗議浪潮直接反映了美國年輕人對拜登政府應對巴以衝突做法的不滿。美國有線電視新聞網日前所做民調顯示，受訪的美國成年人中，71%的人不滿拜登政府應對巴以衝突的政策；在35歲以下受訪者中，不滿的比例高達81%。



美國總統拜登2日針對連日來高校發生的抗議活動發表講話。他表示，他支持和平抗議，但是破壞公物、暴力行為、仇恨言論和其他混亂與和平抗議無關。當被媒體問及高校抗議是否會讓他重新考慮中東政策時，拜登給出了否定答案。



過去一周，土耳其約20個省的大學生就巴以衝突問題舉行遊行。另據土耳其媒體2日報導，土多個地方的大學生當天遊行，聲援美國大學生，抗議以色列在加沙地帶的軍事行動。