嫦娥六號此次奔月的任務都有啥？

中評社北京5月3日電／探月工程四期嫦娥六號任務計劃今日17時至18時實施發射任務，首選發射窗口瞄准17時27分。



央視新聞報導，截至目前，全世界從月球帶回來的樣品都是來自月球正面，月球背面的月壤到底是什麼樣，引發了全球科學家的好奇。為了能一探究竟，嫦娥六號這次任務就要做第一個吃螃蟹的。



為了順利帶回月球背面的樣品，科研人員為嫦娥六號設計了11個階段的飛行任務。



中國航天科技集團逯運通表示，首先嫦娥六號搭乘長征五號運載火箭發射入軌，進入奔月過程。



到達月球附近，踩刹車進入環月的軌道，整個探測器繞著環月軌道飛行。



飛行過程中，著陸器和上升器組合體擇機落到月球背面。



完成月背采樣後，上升器攜帶采集的月壤從月球背面起飛，與軌返組合體交會對接，把月球樣品傳遞給返回器。



之後返回地球，以半彈道跳躍式方式再入大氣層，返回四子王旗著陸場。



嫦娥六號任務將沿用嫦娥五號的采集方式，使用鑽取和表取兩種采樣方式，獲得不同層面和深度的樣品，並在月球背面同步開展科學探測。



嫦娥六號任務工程總體發射場工程技術組組長胡震宇表示，南極的艾特肯盆地是月球三大地體之一，是月球上最古老、最深的撞擊坑盆地，具有重要的科研價值。嫦娥六號實施月球背面著陸區的現場勘察和分析，獲取月球樣品，在實驗室分析不同地域、不同年齡月壤的結構、物理特性、物質組成，這對人類更加全面認識月球，深化月球成因和演化，行星演化以及太陽系起源等研究具有重要的意義。