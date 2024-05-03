嫦娥六號4次變軌難點在哪？

中評社北京5月3日電／探月工程四期嫦娥六號任務計劃於今天17時至18時實施發射任務，首選發射窗口瞄准17時27分。



央視新聞報導，想要讓嫦娥六號更精準地到達預定軌道，發射的時間和軌道非常重要。為了應對不可預知的特殊情況，科研人員為本次發射設計了多個最優軌道。



與發射近地軌道航天器不同，由於地月相對位置不斷變化，一旦在發射窗口內不能實施發射，嫦娥六號的奔月計劃就會受到影響。為了讓嫦娥六號有最佳入軌狀態，火箭團隊用上了“窄窗口多軌道”發射技術。



中國航天科技集團王子瑜表示，著重要考慮的一點就是月球與地球之間的相對的位置關係。以某一個時刻，準時、准點點火升空，這樣能實現運載能力的最優。基於這樣的考慮，把50分鐘的窗口劃分成了多個相對比較窄的窗口期，在每一個窄窗口之內，設計一條最適應當前發射窗口的軌道，極大提升發射的可靠性。



“窄窗口多軌道”發射 確保精準入軌



同時，嫦娥六號探測器需要進入近地點200公里、遠地點41萬公里的地月轉移軌道，為了讓嫦娥六號奔月路上少用點“力氣”，入軌精度也要求極高。



中國航天科技集團朱海洋表示，對於火箭來說，我們主要是把它送到LTO（地月轉移軌道）交班點。在發射場射前的一些流程協調方面，也圍繞窄窗口多彈道的技術開展了協調和演練。入軌精度越高，對於嫦娥六號它的調姿，包括定向、軌道的抬升、變軌，它自己推進劑會消耗比較少。

