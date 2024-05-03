國台辦：美方應停止借世衞大會炒作涉台問題

中評社北京5月3日電／國台辦發言人陳斌華3日答問表示，兩岸同胞是一家人，我們始終關心台灣同胞的健康福祉。在符合一個中國原則的前提下，我們對台灣地區參與全球衞生事務作出了妥善安排。台灣地區參與世衞大會本有正道可行，也行得通。但民進黨當局為了謀“獨”，蓄意將衞生問題政治化，企圖借助外部勢力在世衞大會搞“台獨”活動。過去7年的事實已經證明，這條邪路根本走不通，此次也必將以失敗告終。



有記者問：據報導，美國務卿布林肯近日發表聲明稱，美方強烈鼓勵世界衞生組織邀請台灣作為觀察員參加今年世界衞生大會。對此有何評論？陳斌華在答問時作上述表示。



陳斌華表示，關於中國台灣地區參與世界衞生組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衞生大會25.1號決議確認的根本原則。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，導致台灣地區參與世衞大會的政治基礎不復存在，這個局面完全是民進黨當局造成的。



陳斌華表示，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。美方應立即停止借世衞大會炒作涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則與中美三個聯合公報，而不是說一套、做一套，不斷縱容“台獨”分裂活動。