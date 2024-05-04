快評：台灣新執政團隊兩岸關係上的選擇不多

中評社快評/針對國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁日前率團訪問大陸取得陸方善意回應，陸續宣布多項惠台措施，國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，綠營不接陸方善意的球很讓人納悶，但最關鍵的要看賴清德就職談話。林祖嘉認為，要綠營馬上改變對大陸的立場不容易，但可透過兩件事來展現善意：一是盡快讓金門撞船事件完善了結；二是宣布取消6月起的旅遊禁團令，至少有善意的累積，讓兩岸保有可以溝通的空間，接下來的兩岸才有解。



林祖嘉的點評，是近期台灣社會眾多對綠營特別是即將執政的賴清德的積極、善意建言之一，值得綠營人士思考，尤其可供賴清德團隊參考。



從近期大陸領導人的涉台講話，到文旅部、海關總署及福建省政府等釋出多項積極的政策措施，向台灣釋放了一系列的善意，台灣各方也有不同程度的感受，從而對兩岸交流的升溫和兩岸關係的改善有更多更大的期待。



但現在的關鍵在於，台灣的執政者或即將主政的人，是否認知到了大陸的善意？是否體認到了台灣社會殷切期待升溫兩岸交流、改善兩岸關係的主流民意？是否願意順應主流民意？這些都有待觀察。



其實民進黨執政者或即將主政的人也很清楚，行之多年的“反中抗中”踐線很難走下去了，無論是外部環境還是台灣的政治社會環境和主流民意，都期待新的執政團隊以積極務實的態度推動兩岸交流的升溫，促進兩岸關係和平穩定發展。在兩岸關係上，舍此方向，台灣新執政團隊的選擇不多。

