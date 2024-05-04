小“口袋”裡有大幸福

位於北京市海淀區永嘉南路路邊的口袋公園，成為附近居民遛娃的好去處。記者 陳海波攝／光明圖片 中評社北京5月4日電／據光明日報報導，隨著我國城鎮化發展進程進入存量時代，城市建設進入以局部提升、“微空間”改造為主的新階段。作為城市開放性空間的一種新形式，口袋公園不僅是最直接的社區活動場所，也成為生態空間與生產、生活空間相適宜的重要載體。



近年來，眾多口袋公園如玉珠般灑落在城市的大街小巷，小巧而精致，為忙碌的都市人提供了一處休憩、娛樂的港灣，讓人們在快節奏的生活中，也能享受到自然的呼吸與詩意的生活。



你是否還記得，置身某個口袋公園的“小確幸”何時變成了習以為常？你又是否意識到，曾經作為烘托城市主景的“配角”，口袋公園已然變身為城市開放空間中出鏡頻率最高的“明星”？



方寸之美，將幸福裝進“口袋”裡



不同於喬木參天、綠茵廣布的市民公園、郊野公園、森林公園等，口袋公園大都“躲在”街角巷口，見縫插綠，小而巧、精而活，總有不期而遇的美。



俯瞰上海市靜安區康定路餘姚路路口的曹家渡花園，優美的鸚鵡螺曲線布局令人賞心悅目。巨大的香樟樹枝葉扶疏，將城市的喧囂隔絕開來；致密的竹墻、常綠的灌木、姹紫嫣紅的綉球花，層次分明，相得益彰，為市民送上滿滿的“綠色福利”。



“如今，老百姓對公園、綠地的期許發生了很大變化，僅靠‘綠意’可不夠。”同濟大學景觀學系教授金雲峰告訴記者，大家現在期待的公園，可以是一個休閑空間，也可以是一個體育鍛煉空間，最好還是一個有格調、有文化、有活動的公共文化空間。



這不正是口袋公園的優勢嗎？選址靈活，推窗見綠，移步入園，並且娛樂健身兩不誤……



“這個戶外智能健身房環境好、設備新，我巴適得板！”四川成都建設路上的楓葉廣場，正在鍛煉的市民王阿姨對這個口袋公園的智能健身設施贊不絕口。有了科技的加持，她可以實時看到鍛煉中的熱量消耗、運動次數等數據，隨時調整自己的運動強度。



還有不少城市在口袋公園建設中融入了當地的歷史和文化元素。廣東省東莞市清溪鎮新長山頭古樹公園內，一棵登記在册、500多歲的滇糙葉樹樹皮斑駁、滄桑滿布，卻依然蔭蔽著村中老幼；位於北京市西城區的京韵園，處處充滿著梨園文化和京劇元素，一塊“京劇發祥地”的石碑，更顯示出其中積澱的文化含量……在一個個口袋公園，歷史與文化不經意間與人們的日常發生了聯繫。

