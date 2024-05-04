“黃金周”新潮：綠水青山、小城故事消費旺

五一渠生態濱河公園內，市民正在拍照留念。人民網 歐陽易佳攝 中評社北京5月4日電／據人民網報導，從年初的“冰雪嘉年華”，到春節的“年味經濟”，再到“五一”出游，消費新熱點不斷顯現，推動消費持續擴大。“五一”假期開啟，假日消費持續升溫，折射出我國消費市場的活力與潛力。



數據顯示，“五一”假期第二天，全社會跨區域人員流動量預計超2.85億人次，比2019年“五一”假期第二天增長33.6%。



沉浸式放鬆 “看山看水看花”仍為首選



玉淵潭公園看杜鵑、香山公園看珙桐、陶然亭公園看月季……“五一”假期，北京市屬公園游人如織，迎客流高峰。記者從北京市公園管理中心獲悉，假期第二天，11家市屬公園及中國園林博物館共接待遊客81.5萬人次，較2019年增加13.95%，較2023年增加30.8%。



“五一”假期期間，寄情於山水，飽覽祖國大好河山，自然生態山水游成為許多遊客們度假首選。



春夏之交的黃山風景區，雲霧蒸騰，群峰、奇鬆、怪石若隱若現，吸引眾多遊客前來拍照打卡；九寨溝景區，正值杜鵑花開，粉色、白色的杜鵑花如同點點繁星，閃爍在山間，讓遊客沉醉其中；湖南張家界國家森林公園，十裡畫廊雲霧繚繞，游人在雨中欣賞雲霧繚繞的峰林美景，樂享假日美好旅行……



5月1日，武夷山國家公園入口處游人如織。當天，全長251公里的環武夷山國家公園1號風景道正式運營，串起沿途46處自然風光“打卡點”，集中展示武夷山國家公園自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的自然景觀，以及朱子文化、茶文化、閩越文化、建盞建本、宋慈文化等人文景觀。



在江蘇蘇州，各園林景區這兩天也迎來了遊客高峰，熱門景點的預約均已滿額。據瞭解，拙政園假期五天門票已提前售罄，將接待遊客16萬人次，較去年同期增長10%。



“隨著人們生活水平的提高和旅遊消費觀念的轉變，越來越多的人開始注重旅遊的品質和體驗。”業內專家表示，有山有水的地方往往能夠提供更高品質的旅遊服務和更舒適的旅遊環境，滿足遊客對於高品質旅遊的需求。

