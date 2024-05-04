“中法文明交流互鑒”學術研討會在巴黎舉行

5月3日，在法國巴黎舉行的“中法文明交流互鑒：回顧與展望”學術研討會上，中國社會科學院院長高翔進行開幕致辭。新華社記者 連漪 攝 中評社北京5月4日電／據新華網報導，“中法文明交流互鑒：回顧與展望”學術研討會3日在法國巴黎舉行。來自兩國智庫、高校和科研機構等百餘名專家學者圍繞“文明交流的實踐與見證”“文明互鑒的回顧與思考”“科技創新與人類文明的未來”等議題深入研討交流。



中國社會科學院院長高翔在開幕致辭中說，中法都擁有源遠流長的古老文明，兩國加強文明互鑒、豐富人文交流，是促進民心相通、夯實互信基礎、深化夥伴關係的內在要求。當前國際形勢錯綜複雜，“文明衝突論”死灰復燃，中法應進一步加強文明交流互鑒，為不同文明和諧共生、合作共贏樹立典範。



高翔說，今年是全球文明倡議提出一周年，中法兩大文明之間深化合作交流、加強互學互鑒，必將有力推動全球文明倡議進一步落實落地，促進不同文明共同進步，增進全人類共同福祉，為世界永續和平發展夯實文明根基。



法國國立東方語言文化學院院長讓－弗朗索瓦·於歇在致辭中表示，法國有重視中國的學術傳統，法中建交60年來，兩國社科學術交流不斷加深，研究領域持續擴展，既包括語言文化等傳統領域，又有社會學、經濟學等當代研究，雙邊學術合作潛力巨大。



開幕式上，中國社會科學出版社與法國友豐出版社還共同發布了“理解中國”叢書等法文圖書。此外，活動期間還同步舉辦了“中法學術交流”專題書展。



本次研討會由中國社會科學院與法國國立東方語言文化學院共同主辦，中國社會科學院歐洲研究所承辦。